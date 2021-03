¡Cuerpazo a sus 51!; frente al espejo Jennifer Lopez modela en atrevido bikini

La cantante Jennifer Lopez es una de las más glamorosas del medio del espectáculo estadounidense y a sus 51 años, lució fenomenal al lucir cuerpazo frente al espejo con un muy atrevido bikini color blanco. Momento en el que además lució su súper figura dejando muy poco a la imaginación, por lo que la postal ha recaudado millones de 'me gusta'.

Su cuerpo es su templo -dijera la actriz y cantante cubana de 53 años, Niurka-, motivo por el cual, Jennifer López, lo cuida y embellece cada que puede. El sábado pasado, compartió la fotografia que quizás, le ha dado la vuelta al mundo y con la que ha logrado atraer millones de miradas una y otra vez.

"#SelfcareSunday @jlobeauty #selfiesunday #sundayfunday", posteó la también actriz de cine, sin decir más ni más, mientras posteaba un par de estrellas y un corazón color blanco, al pie de la forografia en la que Jennifer Lopez luce un encantador y escotado traje de baño color blanco, que a decir verdad, parece bikini, pues la prenda está escotada de más.

Motivo suficiente para dejar ver sus encantos tanto delanteros como sus redondeados glúteos, los cuales, están muy bien definidos, y hasta marcan las separación de las piernas de la Diva del Bronx. Aunque pudiera ser que esa fotografía es algo antigua, pues no hay que olvidar que apenas entraba el mes de febreo que justamente acaba de terminar, Jennifer Lopez, cambió rotundamente de look y se cortó el cabello.

O es que ¿fue un truco de imagen? porque en las últimas publicaciones, la actriz sigue apareciendo con su cabellera larga y rubia. Es por eso que en su último post, luce un "alocado chongo" que no se podría hacer, sino con el cabello largo.

Pero como la celebridad latina que es, fue desde República Dominicana, donde actualmente filma su próxima comedia, "Shotgun Wedding" (Boda a la fuerza), que JLo, compartió esta sensacional fotografía, que sin duda, ha generado millones de reacciones.

El diseñador de modas libanés Zuhair Murad, fue el primero en reaccionar; aunque enmudeció con su belleza, y sólo posteó algunos corazones rojos; así como la el perfil de la línea de belleza de JLo, bajo el perfil de JLoBeauty, que prendió fuego a la publicación de la texana.

Otro experto de la belleza, quien es amigo de la prometida del beisbolista Alex Rodríguez, no dudó enescribir: "Treasury house of hotness and beauty... LOVE" (Casa del tesoro de picor y belleza... AMOR). Por su parte, Loren Ridinger expresó: "Wow baby. JGLOW" (Wow bebé. JGLOW).

La postal más hot con la que Jennifer Lopez cerro el mes de febrero, ha logrado un total de 5.261.060 likes y más de 49.6 mil comentarios.