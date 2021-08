Cuando entalladita, Lourdes Munguía destronó a Maribel Guardia en vestido rojo

Indiscutiblemente, Lourdes Munguía y Maribel Guardia son dos de las estrellas de la televisión que han dejado huella en el medio del espectáculo, debido a la belleza y escultural cuerpo que cada una posee. Y así fue cuando muy entalladita, la mexicana destronó a la costarricense mientras posó junto a ella con vestido azul.

Ambas se han posicionado como dos de las artistas bellas que han causado gran admiración del público, debido a que desde hace mucho tiempo conservan una belleza inigualable y además, una eterna juventud. No obstante, aunque son grandes amigas y vienen de triunfar en las películas mexicanas como dos sex simbols (símbolos sexuales), cada una tiene su particular forma de ver la vida y de llevar a cabo sus hábitos alimenticios así como sus rutinas de ejercicios.

Por su parte, Lourdes Munguía ha dicho en varias ocasiones, que ella no come pan ni nada que tenga que ver con el grupo de los cereales; pues considera que no aportan ni ayudan en nada al organismo; y lo que sí come, es frutas y verduras bajas en azúcares en combinación con otros alimentos de igual índole.

Mientras que Maribel Guardia ha dejado ver que es un poco menos escrita en su alimentación, pero aunque ha confesado que le causa cierta pereza hacer ejercicio y que no le gusta, no deja de hacerlo a diario, lo que la mantiene en forma y muy bella.

Entre tanto, desde hace mucho tiempo la costarricense de hoy 62 años de edad, ha dicho que la fórmula mágica para no engordar de más, es desayunar como rey, comer como méndigo y cenar como mendigo; además claro, de sus rutinas de ejercicio de mínimo 20 minutos al día.

No obstante, con todo y esas diferencias, en febrero de este 2021, la esposa de Marco Chacón, invitó a la que más tarde sería la ex estrella de "Las Estrellas Bailan en Hoy" -reality show de "Hoy", matutino de Televisa- a uno de sus programas por Facebook, "Maribel Guardia Live", para hablar de temas como la belleza, salud, alimentación, etc.

Y fue en esa ocasión que Lourdes Munguía, actriz de telenovelas, quitó el trono a Maribel Guardia como una de las mujeres más bellas, al posar junto a ella con un vestido súper entallado en color rojo, por cierto, uno de los favoritos de Guardia.

"Feliz de haber estado en el programa de Face Maribel Guardia Live!!!! Con mi amiga @maribelguardia Chéquenlo!!! #tipsdebelleza #mujeres #secretos #salud #amistad #alimentación #cuidadodelapiel #amigasporsiempre", escribió Lourdes en su cuenta oficial de Instagram.

Por ello, han recibido los comentarios más sinceros y fogosos de sus admiradores como "Que belleza de mujeres", "Mamitas, me excitan", "Las 2 princesas más hermosas" y hubo quien dudó de su cuerpo natural: "¿Cuántos millones en cirugías habrá ahí? También hubo quien las llamó abuelas: "Mis abuelitas favoritas, las amo".

Por otro lado, los seguidores de Munguía siguieron halagando su belleza: "Las 2 señoronas más guapas que quedan hoy en día. Saludos a las dos favoritas", "Par de reinas" o "Las 2 mujeres que tienen las cuarpas... bien por ellas", son parte de los 825 comentarios que han recibido ambas artistas y han robado el corazón a 28,584 usuarios de Instagram.

