Cuando Silvia Pinal posó como una conejita y solo se cubrió con una hoja

La actriz Silvia Pinal posó como una conejita para una revista española a finales de la década de los 70's; pues pese a ser una de las figuras que consagró su carrera en México tras debutar en 1949, luego de haber tenido cuatros hijos y después de un tormentoso matrimonio con Enrique Guzmán, en aquellos entonces sentía que algo le faltaba por hacer en su ya exitosa carrera; por lo que se atrevió a cubrir sus encantos, ¡con sólo una hoja!

Silvia Pinal, quien fuera descubierta en 1949, año en que debutó haciendo comerciales, compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que le fueron tomadas en 1978, cuando sentía una inmensa libertad, después de su relación con el padre de sus hijos. Así lo expresó la primera actriz de Televisa.

En mayo de 2020, Silvia Pinal escribió a la par de las cuidadas postales: "Fotografías para la revista "Interview" en 1978. "Fueron unas fotos muy cuidadas, finas y algo eróticas, que tomaron en mi casa. Y qué te cuento, no me pagaron... te lo digo en serio; lo hice solo para mí".

Y es que, según cuenta en su bioserie "Silvia Pinal, frente a ti", la "última diva del cine mexicano" contó cómo fue que le llegó la propuesta que ella encantada de la vida y sintiéndose libre, aceptó sin problemas:

"Después de tanto tiempo oprimida y amenazada por un hombre tenía yo muchas ganas de sentirme libre. Con el simple acto de quitarme la ropa, me hizo disfrutar mi libertad, me devolvió la felicidad, ser dueña de mi vida, de mi cuerpo, pero no creo que todos lo entendieron".

Y el primero en rechazar sus fotografías fue Emilio Azcárraga Milmo -alias El El Tigre Azcárraga-, quien figuraba como presidente general de Telesistema Mexicano -con quien había tenido un tórrido romance años atrás-, pues aunque reconoció que lucía espectacular, también le advirtió que su decisión de posar de esa manera, podría traerle problemas a la empresa que la vio nacer, ya que ella era la imagen de la televisora.

Sin embargo el antecedente del amor que hubo entre Silvia y Emilio, pudieron más que los prejuicios del empresario y la madre de Alejandra Guzmán no sólo pudo conservar su empleo, sino que siguió siendo la imagen de Telesistema Mexicano, tras la sensación que causaron dichas fotografías.

Y es que después de la tóxica relación que había entre la primera actriz y Enrique Guzmán, Silvia se sentía reprimida debido a la violencia que el padre de sus hijos protagonizaba frecuentemente en la intimidad de su hogar.

Cuando Silvia Pinal posó como una conejita y solo se cubrió con una hoja. Foto: Instagram Silvia Pinal

Por otro lado, en su cuenta de Instagram, Silvia recibió comentarios como "Eternamente bella", "Qué hermosa", "Me encanta", "Belleza natural" y "Atrevida y talentosa", tras deleitarse con las atrevidas postales de quien por años trabajó al lado del fallecido actor Pedro Infante.

Sin embargo no era la primera vez que Silvia Pinal posaba como Dios la trajo al mundo; pues 25 años antes de esa recurrida sesión fotográfica, se desnudó en la película "Simón del desierto" (1965), que protagonizó de la mano de su compadre, el director de cine, Luis Buñuel.

