Cuando Silvia Pinal en bañador acaparó las miradas de Mauricio Garcés

En las décadas de cincuentas, sesentas y setentas, Silvia Pinal acaparaba miradas y reflectores con su espectacular belleza natural, libre de filtros y cirugías, y la presumía en cada una de las películas en las que participaba, demostrando no sólo talento, sino un gran atractivo físico que hacía caer rendido a cualquiera.

La actriz de cine, teatro y televisión enamoró al público mexicano e internacional con sus actuaciones y una de las más recordadas fue la que hizo en la comedia “24 horas de placer”, realizada entre 1968 y 1969, donde compartió créditos con Mauricio Garcés, a quien embrujó apareciendo en un sexy bañador.

En dicha película, Silvia Pinal se lució con un bañador con el que acaparó las miradas de Mauricio Garcés, demostrando que es una actriz todo terreno y que poseía una belleza sin igual, dejando claro que es toda una diva de la pantalla grande.

Lee también: En entallados pantalones y blusa cortita, Aleida Núñez contesta llamada

En esta ficción dirigida por René Cardona Jr., la líder de la dinastía Pinal trabajó al lado de Mauricio Garcés, Joaquín Cordero, Carlos East y Ofelia Montesco, en una divertida comedia que giraba en torno a un escritor y su fama de ser un gran amante, luego de haber publicado una novela “picante”.

La cinta tenía momentos chuscos y también muy sensuales, como la recordada escena en la que Silvia Pinal aparece moviéndose en un sexy bañador plateado con el que mostraba sus curvas, sólo cubiertas por un velo blanco semitransparente.

Lee también: Gomita responde directa y contundente a los que la critican por usar filtro

La actriz baila frente a la playa seductoramente y todo se traduce en un sueño que Mauricio Garcés está tenido con la diva, lo que lo hace despertar intempestivamente todavía con la imagen de la diva clavada en la mente, desatando una serie de comentarios por parte de los fans del galán y de Silvia Pinal.

“¡Qué tiempos! Mauricio y Silvia la pareja perfecta, arrrrrrroz”, “Tan bellos, los dos que más me gustan”, “¡Qué belleza de doña Silvia!”, “¡Guapisima!”, “Tan bonitas películas”, “Me encanta esa película, (todas las de doña Silvia Pinal), pero ya no la pasan y no la encuentro en ninguna plataforma o internet, quépena”, “Una joya de película”, “De mis películas preferidas”.

“24 horas de placer” fue una de las tantas películas que Silvia Pinal tiene en su larga trayectoria, pues hay que recordar que es una de las actrices mexicanas más reconocidas y entre sus cintas más conocidas y exitosas se encuentran “El inocente”, “Viridiana” y “El ángel exterminador”.

Actualmente, la actriz continúa activa y a sus 91 había anunciado sus intenciones de regresar al teatro para 2022, pero recientemente estuvo delicada de salud tras dar positivo a covid-19, sin embargo, su recuperación va viento en popa.

Síguenos en