Sin duda alguna, la cantante colombiana Shakira, es una de las famosas más bellas del espectáculo y ha hecho perder el piso y sacar de concentración a más de uno en distintas ocasiones y esferas de la vida, como cuando hizo babear con su belleza a nada menos que al actor Henry Cavill 'Superman' ¡y no lo pudo disimularlo!

Lo sucedido se remonta al año 2015 aunque se ha viralizado en los últimos días, pues tras estar en una entrevista en plena alfombra roja de "The Man from U.N.C.L.E." (El agente de C.I.P.O.L.), una cinta de acción dirigida por Guy Ritchie, Henry Cavill no pudo ocultar su asombro tras creer ver a Shakira en dicho lugar.

Y de acuerdo al vídeo que circula en YouTube, se puede ver el momento en el que el guapo actor británico que dio vida al también guapísimo súper héroe 'Superman', se distrajo de la entrevista por un momento y hasta le preguntó a la reportera que lo estaba entrevistando si se trataba de Shakira la famosa que había visto justo al lado de él.

Lee también: Shakira confirma que el baile es lo suyo en faldita y blusa traslúcida

Un súper héroe... ¿enamorado?

Incluso, este 2022, tras revivirse el clip y ver el asombro del actor de origen británico, protagonista de "The Witcher" (desde 2019), la serie de Netflix, los famosos memes ya han salido a hacer de las suyas en la web en torno al recordado hecho; pues la manera de mirar a Shakira como muchas chicas quisieran ser vistas por él, no es para menos.

Y cuando la entrevistadora confirmó a Cavill que quién se encontraba a sólo unos pasos de él efectivamente era Shakira, él actor de cine no pudo evitar que se le saliera una de esas encantadoras sonrisas que lo hacen ver más galante.

Lee también: Shakira será juzgada en España por fraude de 15,4 millones de euros

Y su reacción al ver a la intérprete de "Te Felicito" (2022), ha reparado en la cantidad de memes que ya se pueden ver en Twitter al revivir el hecho, pues le han mandado decir al actor: "Venga a Colombia, quedaría enamorado" o "Hasta los superhéroes preguntan por Shakira" y el inevitable suspiro de las americanas "¡Ay, morí!, le gustan las latinas".

Y es que, es un hecho que Shakira impone con su belleza y sencillez en cada alfombra roja o evento público donde se para. Así pasó recientemente con su presencia en la del Festival de Cannes en Francia, dese donde mandó besos ante las cámaras.

¿Y cómo no quedar prendado de la belleza de Shakira? si el vestido largo color negro strapless de escote de corazón, así como su melena ondulada (como chica de los años 60's) puso a todos a vibrar y seguramente movió el piso a más de uno entre los presentes y a través de las redes sociales. Y a ti, ¿te mueve el piso Shakira cuando la ves?

Síguenos en