Cuando Regina Blandón fue criticada por una ´lonja´ y ella los calló con una foto en ropa interior

En más de una ocasión, Regina Blandón, la reconocida actriz por su papel de Bibi en la serie “La familia P. Luche” ha estado envuelta en diversas polémicas. Hace tiempo la famosa se colocó en el ojo del huracán luego de compartir en sus redes sociales una fotografía en la que dijo sentirse guapa, sin embargo, fue severamente criticada por mostrar sus 'lonjas'.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Regina Blandón publicó una fotografía en la que aparece con una blusa arriba y mostrando en su abdomen un tatuaje de un jaguar, situación que provocó que muchos de los usuarios asegurararan que la estrella de cine y televisión estaba presumiendo su lonja en vez del tatuaje.

Ante la ola de críticas, la estrella de la película “Mirreyes vs Godínez”, calló a todos sus haters con una fotografía en la que aparece en ropa interior negra y con un poderoso mensaje de amor propio. “El otro día me comentaron en una foto: ‘enseñándonos la lonja’ y no he parado de pensar en lo de que estamos”, comenzó diciendo la actriz en la publicación que acompañó con la fotografía en ropa interior.

Pero no fue todo, ya que Regina Blandón invitó a las personas a ser más buenas personas con sus semejantes y con ellos mismos y apredender a quererse tal y como son. La actriz confesó que desde niña ha sentido la presión de tener un cuerpo perfecto, pues al ser parte del medio del entretenimiento es una lucha constante.

“Siempre tienes que verte de cierta forma, siempre te tienes que cuidar, siempre ‘arreglada’, siempre fit y ay, qué bueno que enflacaste te ves MUCHO mejor. Diario me levanto a pesarme y no saben lo dlv que me hablo (…) Cuando tengo un casting, lo primero que pienso en automático (y no es superficialidad, son años de operar así) es: ‘qué me voy a poner para que no se me vea alguna “lonja”’, en vez de pensar en lo que más me pinches gusta hacer que es actuar”, confesó.

La actriz de La Familia P. Luche manifestó que la imagen en ropa interior se la tomó cuando apenas se arreglaba y empezó a autocriticarse sobre cómo lucían las partes de su cuerpo.

“Estas me las tomé hace poquito mientras me arreglaba (qué palabra de la chingada usamos para hablar de cuando nos maquillamos o nos peinamos, como si antes no estuviera descompuesto). Estaba cantando y bailaba sola y estaba muy contenta y dije ‘mira, me siento guapa hoy, la verdad’ y me tomé las fotos y seguí con mis actividades. Y las vi al día siguiente cruda y en chinga dije: ‘es que qué huevos: se me ve gorda la pierna, es que la panza, es que la lonja de atrás, es que debería estar más flaca, es que por qué no le echo más ganas, bla bla bla...’ Y así he sido toda la vida conmigo”, expresó.

Finalmente, Regina Blandón dejó claro que su post en ropa interior no fue con la intención de ganar seguidores o Likes, si no para concientizar y hacer un llamado a las personas a quererse más y ser buenos con sus semejantes. “No me estoy haciendo la víctima, en lo más mínimo, es poner afuera que nos podemos ver como queramos, que nos tenemos que tirar más buena onda (sobre todo a nosotros mismos) y que chasm quien quiera opinar sobre el cuerpo del de al lado (empezando por mandarnos a nosotros mismos alch). Ya no cabe más texto jajaja”, concluyó.

