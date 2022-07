Cuando Marlene Favela fue tachada de clasista por una fotografía

Marlene Favela es una de las actrices mexicanas más reconocidas en el mundo de las telenovelas y no sólo ha trabajado en su país, sino que suma proyectos en otras naciones que la han consagrado como una de las famosas más cotizadas del medio del espectáculo latino.

Cosa aparte es el gran estilo y sentido de la moda que tiene y presume en redes sociales, sin embargo, la protagonista de “Gata salvaje” no se ha salvado de las críticas y no precisamente por las prendas que utiliza, sino porque algunas fotos han sido un tanto desafortunadas y en una de ellas incluso fue tachada de clasista.

Marlene Favela ha sorteado comentarios negativos como cuando se le cuestionó si su bolso estaba confeccionado con piel de animal, algo que ella no respondió, pero anteriormente ya había levantado revuelo por una fotografía en la que la lectura no le favorecía en absoluto.

Lee también: Marlene Favela da batalla a Aleida Núñez y se presume envuelta solo en peluche

La imagen que le acarreó críticas

La actriz de televisión ha mantenido una imagen muy limpia en televisión y fuera de ella, mostrándose como una mujer muy simpática y humilde que busca el empoderamiento y sabe trabajar para salir adelante, siempre en contacto con sus admiradores en redes sociales.

Sin embargo, hubo una ocasión en la que fue muy criticada debido a una imagen que compartió en su perfil de Instagram en la que la lectura que le dieron sus seguidores fue totalmente negativa debido a la manera en la que aparecía acompañada por un bolero.

Lee también: Marlene Favela sorprende en pleno verano con invernal outfit y conquista

Es la fotografía, Marlene Favela aparece sentada en una banca de madera presumiendo un entallado vestido bicolor en amarillo y negro, muy elegante y bella destacando sus piernas en unos altos tacones negros de punta abierta y detalle dorado en la zona de los dedos.

Aunque la actriz de telenovelas lucía despampanante, lo que molestó a los internautas fue que en la misma imagen ella está acompañada por un señor que le bolea los zapatos, pero su lenguaje corporal se tomó como una actitud clasista pues mientras pone un pie en la caja posa sus codos sobre el respaldo de la banca y gira la cabeza mirando hacia otro lado, mientras el bolero voltea hacia la cámara agachado realizando su trabajo.

Los seguidores de Marlene Favela consideraron que la postal era muy clasista y criticaron a la empresaria por el mensaje que daba en la imagen, reprochándole que en lugar de aparecer en esa posición debía haber posado junto al señor que le estaba brindando un servicio.

“U poco, muy mucho clasista esta foto y por mucho que sea que el señor quería salir podría haberse sacado de pie los dos juntos“, “No sé, pero esta foto no me gusta en absoluto”, “Fatal”, “No me gustó la foto para nada“, “¡Qué horrible foto! O sea, ¿qué quería evidenciar? ¿La diferencia de clases?“, “Ella no aprecia el trabajo de nadie diciéndole a ese humilde señor que pose para su patética foto”, “Que sea actriz y que tenga esto no se hace, una humillación hacia el señor que trabaja todos los días”, fueron algunas de las reacciones. Mira la polémica imagen.

Síguenos en