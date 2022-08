Cuando Maribel Guardia se dejó conquistar por Andrés García con candente baile

Las bastas producciones cinematográficas y televisivas de muchos famosos actores en México, han quedado para la historia. Y entre éstas destacan la cinta "Pedro Navaja" (México, 1984) en la que participaron Andrés García, Maribel Guardia, Sergio Goyri y Sasha Montenegro, entre otros.

No obstante, en dicha cinta, como un plus de su galanura, Andrés García conquistó a Maribel Guardia con un candente baile que intensificó cuando entró en escena la imponente Sasha Montenegro, quien tuvo una inesperada escena y con quien García le hubiera dado celos al personaje de la costarricense.

Y es que como Pedro Navajas -su personaje protagónico- el apuesto actor sumó virtudes que cautivaban no sólo a este par de actrices, sino a la audiencia en general. En YouTube se puede ver la escena en la que aparecen dicho cuarteto de actores.

En la escena, aparecen bailando Maribel Guardia y Andrés García y por otro lado Sergio Goyri con otra actriz, a ritmo de "Amalia Batista" con el grupo "Los Joao", pero en eso se aparece Sasha Montenegro y la historia toma otro rumbo, pues Andrés le pide a Maribel que se vaya a su mesa y el ambiente se pone tenso luego de que éste y Sergio se lanzaran un par de navajas al los pies.

Por lo que Andrés le da la orden a Sasha de que se recargue en la pared y ambos caballeros lanzarán las navajas lo más cerca de ella pero sin hacerle daño. El primero en tirar es Sergio y la navaja cae al lado derecho de su cara.

Acto seguido, Andrés tira también pero su tiro es tan acertado que hasta el tirante del vestido le rompe, dejándose ver sus encantos, escena que se puede tomar como un desnudo de Sasha Montenegro. Andrés se acerca a ella, le sube el tirante, le arregla el vestido y la saca a bailar, mientras que Maribel Guardia se queda sola en la mesa.

La hombría que demostraban los actores de las películas mexicanas de los años 70's y 80's, destacaban su galanura y su empoderamiento y "Pedro Navaja" no fue la excepción.

"Pedro Navaja" fue una cinta que surgió de la canción del famoso compositor Rubén Blades, de mismo nombre en 1978, y cuenta la historia de un proxeneta cuyo apodo fue inspiración gracias a la canción "Mack the Knife" de Louis Armstrong (1956).

