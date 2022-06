Cuando Malillany Marín puso nervioso al ex de Adamari López meneando el botecito

Una de las rubias más despampanantes del medio del espectáculo latino es Malillany Marín, quien ha demostrado que a cualquier son que le pongan baila y demostró sus dotes en la pista cuando participó en el reality “Mira quién baila”, de Univision, donde le tocó hacer pareja con Toni costa.

En una de sus exhibiciones, Malillany Marín puso nervioso al ex de Adamari López al presumir sus movimientos de cadera enfundada en un vibrante body azul y cola de plumas, dejando claro que por sus raíces cubanas trae el ritmo en la sangre.

Como una reina, la actriz de “Rebelde”, tomó la pista y se lució meneando el botecito con una salsa, dejando pasmado no sólo a Toni Costa, sino a los televidentes que seguían la transmisión de “Mira quién baila”, dónde confirmó que además de la actuación, uno de sus fuertes es la danza.

Saca fuego a la pista

La rubia cubana ha confesado en diversas ocasiones que una de sus pasiones es el baile, por lo que siempre que ha tenido la oportunidad de demostrarlo lo ha hecho, dejando claro que nació para estar sobre una pista y que si no la hace de actriz, la puede hacer de bailarina.

En su perfil de Instagram, Malillany Marín recordó cuando participó en “Mira quién baila”, y en una de sus presentaciones le movió las caderas al ex de Adamari López, quien le siguió el paso y regalaron una de las exhibiciones más recordadas del reality.

A ritmo de “¿Por qué les mientes?”, de Marc Anthony y Tito El Bambino, Malillany Marín y Toni Costa le sacaron fuego a la pista con su exhibición, demostrando que son una pareja de cuidado en el baile, mientras que la rubia volvió a presumir sus dotes en el escenario en un traje de luces con el que brilló.

Para su performance, la originaria de La Habana, Cuba, se lució en un entallado body azul cielo con brillos y encaje en la zona del escote, con una cola de plumas que se movía con el meneo de sus caderas, complementando con el cabello amarrado en una media coleta y un tocado, además de unos tacones.

“Bonito recuerdo #MQB #Miami gracias cumpleañera @jackie_atv que hoy me envío este video para armar una entrevista que di ayer, @Toni y una servidora @MalillanyMarín Hoy no es jueves pero les dejo este lindo recuerdo”, fue lo que escribió la actriz de televisión y teatro junto con el breve video en el que aparece bailando con el ex de Adamari López, desatando miles de comentarios.

“¡Qué hermosura!“, “Años maravillosos donde te pude ver de cerquita, mi niña hermosa“, “Tremendo video y el baile“, “Quedó increíble el baile, ¡felicidades!“, “Ese sex-appeal tuyo es único. Bella”, “Siempre tanta clase, Mali, no hay dudas que hay niveles y usted rompió el molde, eso es una salsa bien bailada y sin necesidad de enseñar de más”, “Fuego en la pista de baile, usted no ocupa enseñar pero sí que lo mueve”, fueron algunas de las reacciones de sus fans.

