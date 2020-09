Cuando Geraldine Bazán descubrió a Gabriel Soto e Irina Baeva

Apenas empezaba el 2019, en el mes de febrero, se reveló abiertamente el romance que ya existía entre Gabriel Soto e Irina Baeva, por quien cambió a la madre de sus dos hijas: Geraldine Bazán, causando un gran dolor en la actriz, y por supuesto, el hecho, desató furia entre los internautas y público en general, quienes no comprendían el por qué decidir poner fin a una relación de 10 años, tiempo en el que además, ambos famosos se convirtieron en padres.

Las redes sociales, fueron blanco de insultos y maldiciones para Irina Baeva y Gabriel Soto, pues la mayoría estaba de parte de Geraldine Bazán, quien en ese momento había sido humillada, se encontraba desmoralizada y demás.

Pero ante el hecho, tanto Soto como Baeva, se dieron la tarea de pedirle disculpas públicas a Geraldine, pero no de frente, sino a través de un par de vídeos que fueron publicados en YouTube, y los cuales, aún se pueden ver. Golpeado por toda la ola de críticas, Gabriel, le manifestó ésto públicamente a Geraldine Bazán:

"Dándote las gracias, Geraldine, por haber compartido conmigo 10 años de nuestras vidas; gracias por tu amor, por tu paciencia y por haber estado conmigo, pero sobre todo y lo más importante, por haberme dado lo más amado y lo más preciado que tenemos que son nuestras hijas".

El actor reflexionó sobre el momento en el que se terminó el amor entre ellos, o al menos, por parte de él:

"Sin embargo, me pregunto en qué momento nos herimos tan profundamente; en qué momento llegamos a este punto en el que estamos hoy, en qué momento dejamos que terceras personas y tantas personas opinaran a cerca de nosotros, de nuestra relación y de nuestras hijas. A lo mejor me vas a decir que en el momento en que te fallé, y sí, tienes toda la razón, te fallé".

El protagonista de "Vino el Amor", telenovela que protagonizó junto a Irina Baeva, reconoció que aunque hubo un fallo de su parte, no era algo nuevo en ese momento:

"Pero creo que este fallo ya venía de tiempo atrás. Fue una relación de 10 años de muchos altibajos y de muchos momentos muy bonitos, de los cuales, me quedo con ese recuerdo para siempre: pero también de momentos difíciles: llegó un momento en el que ya no había paz, ya no había amor, felicidad, armonía, y creo que nuestra separación vino mucho antes que un divorcio".

"Si te hice sentir mal al verme con alguien más, cuando entre nosotros ya no había nada, más que un simple papel, perdóname. Te digo de frente que nunca hubo una tercera persona entre nosotros y que respeto mucho tu versión de los hechos; respeto mucho tu pensar. Aquí no hay verdades ni mentiras, simplemente es la perspectiva que cada uno tiene y el contexto que cada quien le da a las cosas".

"También quiero decirte que si te incomodó el actuar de Irina, ella también está viviendo su propio duelo, su propia historia y no tiene ningún sentimiento negativo de rencor o de dolo hacia ti, mucho menos hacia las niñas..." terminó con un rostro desencajado Gabriel Soto.

Mientras tanto, Geraldine escribiía en sus historias de Instagram un conduntende mensaje dirigido al pader de sus hijas:

"Pongamos punto y final y dejemos de hacernos daño. @gabrielsoto".

Por otro lado, Irina Baeva también le envía un mensaje a Geraldíne tratando de tranquilizar la situación y buscando la paz entre ellas:

"Buenos días, aquí amaneciendo con las novedades y yo quería decirles que yo comparto totalmente el sentimiento y las palabras del vídeo de Gabriel y a todos ustedes les deseo mucho amor y mucha felicidad... Y otra cosa... Geraldine, yo respeto y entiendo tu versión de los hechos, así como de corazón espero que tú entiendas y respetes la mía... Una sincera disculpa si en algún momento algo de mis acciones se pudo haber malinterpretado o pensaste que había malas intenciones de mi parte. Yo nunca en la vida he actuado ni actuaré tratando de lastimar a alguien y mucho menos a una persona tan importante en la vida de Gabriel. De todo corazón te deseo total felicidad y espero que incluso en algún momento de esta nueva etapa de nuestras vidas podamos convivir. Quiero que estés tranquila y que sepas que yo siempre respetaré tu historia y tu lugar. Busquemos la paz".

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.