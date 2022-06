Cuando Cynthia Rodríguez se cayó en Venga la alegría y enseñó de más

Ahora que Cynthia Rodríguez le dijo adiós a “Venga la alegría”, los fans del matutino de TV Azteca la extrañan por la gran simpatía y carisma que presumía a cuadro, y también por los constantes accidentes y cosas chuscas que le pasaban durante las emisiones.

La presentadora de televisión se ganó a pulso ser una de las consentidas del programa pues siempre tuvo una gran actitud y nunca se negó a participar en las dinámicas que se realizaban, aunque ello le costara uno que otro momento “vergonzoso”, como cuando se cayó en pleno foro y en vivo.

Para los seguidores de Cynthia Rodríguez en “Venga la alegría” llegó hasta ser normal que la cantante sufriera de vez en cuando pequeños accidentes y en esta ocasión su vestuario le jugó una mala pasada al resbalarse y enseñar de más, dejando ver hasta la ropa interior.

El chusco y embarazoso momento

Fue en una de las dinámicas en las que los conductores tenían que adivinar el nombre de una película mediante señas que Cynthia Rodríguez sufrió un accidente al resbalarse con sus tacones altos en el piso de madera, haciendo malabares para no visitar el suelo.

Sin embargo, aunque intentó todo para no caerse, y pese a la ayuda que le brindó Sergio Sepúlveda, la ex académica rodó por el piso y no pudo evitar que su mini vestido rojo se le subiera unos centímetros, regalando una vista de sus encantos.

Cynthia Rodríguez quedó tendida hasta que sus compañeros corrieron a auxiliarla y levantarla, pero en su intento por ponerse de pie enseñó sin querer y dejó ver un poquito más que sus torneadas piernas, mientras todos se reían en el foro, incluida ella.

Haciendo gala de su gran sentido del humor, la cantante se rio de sí misma pues ya estaba acostumbrada a sufrir estos incidentes en “Venga la alegría”, por lo que compartió el siguiente mensaje en un video que subió a su cuenta de Instagram: “La primera y ÚLTIMA caída del año… Estoy bien, gracias por preocuparse. ¿Quién crees que es el compañero que me quiere más en ‘Venga la alegría’?”.

Los comentarios de los fans es la conductora de TV no se hicieron esperar en el post y muchos soltaron la carcajada ante el chusco momento que vivió la también actriz, de quien se extrañarán este tipo de incidentes en el matutino de TV Azteca.

“Hasta para caerse, se cae con elegancia, preciosa Cynthia“, “Perdón, pero no pude evitar reírme… Yo sería el ‘Capi’ riéndome, aunque mis valores me dicen ser como Serch”, “Laura G y Horacio Villalobos creo que fueron los más preocupados, yo creo que ellos te quieren más”, “Póngale algo a esos tapetes, porque cuando dio el paso Cynthia se recorrió, sería una pena que le pasara algo a una de las mujeres más bellas de la TV mexicana“, “Tú nos demuestras que en la vida podemos caer mil veces y debemos pararnos y sonreírles”, fueron algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

