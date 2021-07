Cuando Chiquis Rivera modeló desde su cama boca abajo y sin pantalón

Especialista en elevar la temperatura de sus seguidores con su sensualidad, Chiquis Rivera presumió sus grandes atributos sin pantalón y boca abajo, dejando ver sus curvas en todo su esplendor y levantado suspiros en redes.

Conocida por ser una mujer muy segura de sí misma, la jueza del reality de TV “Tengo talento, mucho talento” modeló desde su cama con un camisón que sólo le cubrió la parte superior de su cuerpo pero dejó al descubierto sus redondos cachetes, regalando una visión espectacular a sus admiradores.

Chiquis Rivera sabe muy bien lo que tiene y cómo lo presume como cuando modeló sin pantalón y fue desde una cuenta de fans de la cantante en Instagram que se lo recordaron, dejando claro que es una de las famosas más sensuales y atrevidas del medio artístico.

En la imagen compartida por el perfil de admiradores de la hija de Jenni Rivera, se le observa acostada boca abajo en su colchón, apoyando su tronco con los codos y con un camisón blanco de manga larga, que le cubre la parte superior.

Sin embargo, Chiquis Rivera sube la prenda hasta la cintura y deja su frondosa retaguardia y sus muslos desnudos, mientras miraba hacia un lado y su larga y rizada cabellera caía a los costados de su cabeza, luciendo espectacular y dejando con los ojos cuadrados a sus admiradores.

La cantante de regional mexicano repitió la fórmula de posar desde su cama de manera muy sexy, pues recientemente lo hizo sin sujetador y con sólo una resbaladiza pijama que quedó justo en el inicio de su busto y dejó picados a sus fans, quienes le pedían más.

Y es que si algo tiene Chiquis Rivera es que sabe aprovechar muy bien sus curvas y levantar revuelo en las redes con sus espectaculares y entallados outfits, como los que presume en su cuenta de Instagram, sin importarle el qué dirán pues es una fiel promotora de la aceptación y amor hacia el propio cuerpo.

Sin embargo, su estilo parece no gustarle a todos pues hace no mucho fue criticada por el cantante conocido como “el Chapo” de Sinaloa, quien le lanzó comentarios negativos por un video en el que la ex de Lorenzo Méndez modelaba un traje de baño y promocionaba uno de sus productos estéticos para el cuidado de la piel.

Pero las críticas son algo que a Chiquis Rivera se le resbala pues está en un momento muy feliz de su vida actualmente, estrenando romance con un fotógrafo y regresando a los escenarios tras una larga ausencia por la pandemia.

