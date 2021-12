Cuando Aracely Arámbula se convirtió en una reina presumiendo atributos

Diciembre ha venido cargado de celebraciones para la actriz Aracely Arámbula, quien luego de cantarle a la Virgen de Guadalupe en la Catedral Basílica, festejó los 13 años de su hijo Daniel, el más pequeño que 'la Chule' tuvo mientras estuvo casada con Luis Miguel y luego se dispuso a darle la bienvenida a la esperada Navidad 2021. Pero en los últimos días, recordó cuando se convirtió en una reina presumiendo atributos.

Pues Aracely Arámbula siempre agradece las muestras de cariño de sus más fervientes admiradoras y en las últimas horas, recogió dos postales que la recuerdan como una reina cuando dio vida a Altagracia Sandoval en "La Doña" de 2016 a 2020, en la producción de Telemundo, en la que aprovechó para por supuesto, presumir atributos.

Fue a través de su historias de Instagram, que la actriz compartió dos de sus fotos en las que lució como la intrépida Altagracia Sandoval, es mujer que "tumbaba caña", si de vengarse de un hombre se trataba en la producción de Gabriela Valentán, María Eugenia Fernández y Héctor Sotelo Blancas para Telemundo Global Studios y Argos Comunicación.

Y es que luego de lucir tan relajada en Navidad en compañía de su familia y amigos, siendo la sensación de las fechas navideñas, la también cantante, mostró su empoderamiento de mujer en la ficción y en la realidad al mismo tiempo, pues aunque se haya convertido en una de las favoritas del público gracias a su personaje, también ha logrado irradiar esa fuerza como mujer fuera de las cámaras de televisión.

La primera de estas postales, deja ver la belleza de Aracely Arámbula con uno de los looks que elegiría para dar vida a su exitoso personaje como lo fue Altagracia Sandoval, que después de poner fin a la historia, sigue siendo muy recordada.

En la instantánea compartida por su fanpage (página de fans) @aracely.thequeen, Aracely luce un conjunto de falda y blusa en color blanco perla combinada con encaje negro que le dio un toque más sofisticado, pero sin perder la sensualidad de su personalidad.

Cuando Aracely Arámbula se convirtió en una reina presumiendo atributos. Foto: Historias Instagram Aracely Arámbula

En una segunda foto, Aracely aparece regalando una gran sonrisa en una toma muy cerrada pero que parece ser entre escenas de "La Doña". Esta vez, la ex de Luis Miguel lució una entallada blusa traslúcida, confeccionada en encaje que sin duda alguna dejó ver un poco de sus atributos delanteros, aunque eso es lo que menos parece importarle a la actriz.

Con su melena rubia suelta y su silueta entre transparencias, fue como la ex de Luis Miguel logró llamar la atención de más de uno de los que seguramente 'la Chule' habrá recibido uno que otro mensaje, pues tratándose de historias de Instagram, no se pueden ver ni el número de likes ('Me Gusta') no los comentarios. Aunque su siempre querida Altagracia Sandoval, seguirá circulando en redes sociales y siendo halagada.

Cuando Aracely Arámbula se convirtió en una reina presumiendo atributos. Foto: Historias Instagram Aracely Arámbula

