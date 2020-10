Critican a Maite Perroni por copiarle sugerente outfit a Danna Paola

Tras mostrarse con espectaculares outfits en sus redes sociales, Maite Perroni y Danna Paola, dos de las artistas mexicanas con más éxito en la esfera musical en México y en el mundo, han protagonizado un momento similar luciendo su belleza innegable.

Se trata de lo que los fanáticos llaman literalmente una copia, y es que luego de que la ex protagonista de 'Élite' mostrara un look bastante sugerente a través del que dejaba ver que no viste ningún bra, top o una blusa, su cuenta oficial de Instagram se llenó de un sinfín de comentarios que enaltecían su belleza, así como miles de likes.

Pues quien fuera la protagonista infantil de 'Ami, la niña de la mochila azul', tuvo a bien, compartir la imagen mucho antes de la RBD -Maite Perroni-.

Danna Paola acompañó su espectacular imagen hace casi una semana con la descripción: "El lunes será como ... Fría como el hielo, pero en las manos correctas se derrite", misma que fue comentada sólo por algunos seguidores que le expresaban directamente su amor.

Mientras que Maite escribió: "La sociedad me dijo que encajara en un molde pero soy claustrofóbica ..."; la postal ha logrado más de 106 mil likes, a los que se han unido en comentarios, colegas de la actriz, tales como Polo Morín, Grettell Valdez, la cantante María León, la primera Ana Martín y Ana Serradilla, quienes han resaltado la belleza de la protagonista de 'Oscuro Deseo'.

Aunque además de ser muy parecidas en sus looks, en la que a Danna Paola sólo se le ve la camisa que parece ser de pana con cabello suelto y unos lentes que realzan su interesante propuesta, y Maite muestra un poco más de su espectacular figura modelando un juego de short y saco tipo Blazer con unas medias de tono oscuro con destellos que complementa con un peinado de raya en medio y una coleta, ambas instantáneas son tomadas a blanco y negro.

Por lo que los fanáticos de Danna Paola, señalan a Maite como una copia de la intérprete de "Sodio", aunque a decir verdad, no son las únicas famosas que han lucido últimamente estos looks como de especie de gansters pero mucho más sexies.

