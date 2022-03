Corren a Suzy Cortez de una propiedad por su ropa y ser demasiado bonita

Hace unas horas, la modelo brasileña Suzy Cortez confesó que vivió una de las peores pesadillas de su vida luego de la corrieron de una propiedad que había rentado por ser demasiado bonita y por la forma en la que llegó vestida.

La Miss Bum Bum, fan número uno del futbolista Lionel Messi, denunció públicamente el mal momento que pasó luego de que la expulsaron de un Airbnb por ser demasiado sexy y que hasta su anfitrión le tiró sus pertenencias. Suzy Cortez relató que había reservado la propiedad para quedarse mientras visitaba a su familia en Brasil, ya que en su departamento están haciendo remodelaciones.

Según la modelo de Playboy, el anfitrión se había quejado de su ropa deportiva, antes de cancelar su reserva, por lo que después de haberle echado a la basura sus cosas, le habló a la policía para que la ayudara.

Lee también: Chiquis Rivera da clases de confianza y seguridad al modelar pegadito vestido de espalda a la cámara

"Me sobresalté cuando entró en la propiedad en la que estaba y tomó mis pertenencias y las tiró a la basura; solo entró porque sufro persecución por ser demasiado bonita", dijo Suzy. La modelo se puso en contacto con Airbnb después de recibir un correo electrónico de ellos diciendo que su reserva había sido cancelada porque "no podían respaldar" la reserva.

"Entonces desde el segundo día comencé a recibir quejas sobre mi ropa de gimnasia, que por cierto eran leggins, el anfitrión simplemente dijo que tendría que dejar el apartamento, porque estaba habitado por gente familiar y no como yo.

"Este es el prejuicio y la pesadilla más grande que he vivido, el dueño asegura que le rompí el departamento así que llamé a la policía y ahí se verifica que no hay nada roto, solo la puerta del clóset que era un mueble súper viejo que se cayó y yo le advertí. La modelo planea demandar a Airbnb pero aún no ha emprendido acciones legales.

Lee también: En corsé de encaje y botas largas, Aleida Núñez se tiende sobre un auto

Síguenos en