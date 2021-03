Coqueta y elegante, Maribel Guardia luce fenomenal con conjunto blanco

Con un conjunto blanco, la actriz y cantante Maribel Guardia lució coqueta, elegante y fenomenal, en una imagen que compartió con todos sus seguidores a través de sus redes sociales.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la actriz de cine y de telenovelas Maribel Guardia, compartió una publicación con sus fans en donde posa un conjunto blanco con un sombrero, luciendo fenomenal y muy coqueta y elegante.

“Cuando no hay odio dentro, no hay enemigos fuera. #feliz #viernes #look @blacksecret.mx. Nos vemos a las 2 por Facebook”, escribó una frase en su cuenta de Instagram.

Lee también: En jumpsuit blanco y sombrero de copa, Maribel Guardia arrancó suspiros

La actriz costarricense recibió de una parte de sus más de 6.4 millones de personas, cerca de 36.5 likes, y 389 comentarios que exaltaron su outfit, además de las acostumbradas muestras de cariño.

“Wooooooo espectacular fotografía elegante y distinguida dama la Reyna de las reynas mi estrella. Maribel Guardia, la mejor estrella del universo”, dijo uno de sus más fieles admiradores.

“Hola hermosa, qué linda siempre corazón, te miras y transmites esa jovialidad, me encanta, te mando un fuerte abrazo y miles de bendiciones, tu amiga Norma Bencomo, siempre te admiro bonita, cuídate mucho”, dijo una fan a la ‘ex Aventurera.

Lee también: Maribel Guardia luce como una diosa en su bañador más glamoroso

En su canal de Facebook, Maribel Guardia tuvo como invitado en su programa al comediante Tony Balardi, en donde hablaron sobre las originales propuestas para que no te digan que no.

En donde la actriz tica de 61 años y el comediante revisaron algunos videos de propuestas de matrimonio en donde no fueron correspondidos, opinando y reaccionando acerca de los clips.

Aunque también hablaron de las formas originales para pedir matrimonio, en donde Maribel destacó algo más romántico como que te den el anillo arriba de un globo aeroestático.