Conquista Maribel Guardia entre estrellas de mar y olancitos

Este miércoles, la actriz Maribel Guardia se ha dispuesto a conquistar de nuevo a sus fanáticos entre estrellas de mar y olancitos tras posar con un coqueto outfit primaveral que está confeccionado con esos detalles.

Y por milésima vez (literalmente), la costarricense más querida de Latinoamérica, ha dejado clarísimo que la edad es sólo un número y que a los 60 o 62, se puede lucir exactamente igual que de joven ¡y hasta mejor!; no por nada, Maribel Guardia a resultado ser una inspiración para muchos de los fanáticos que apuestan por tener un cuerpo atlético como el de ella.

Y sin problema alguno, la esposa del abogado y su manager Marco Chacón, posó frente a la cámara en un par de instantáneas que seguramente ya le dieron la vuelta al mundo en algunas páginas más de fans a menos de una hora que ha compartido su publicación en Instagram.

Con su característico sombrero, Maribel Guardia hizo un pausa en las grabaciones de la segunda parte de "Corona de Lágrimas" (2012) que está siendo producida por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa Univisión y enamoró de nuevo a sus más de 7.5 millones de seguidores en la red de la camarita.

"Camina de frente al sol y las sombras quedarán atrás de ti... Feliz #miercoles #look @klaudethcollection #sombrero @pasionartemexico", escribió esta vez Maribel, haciendo referencia que cuando uno avanza en la vida con la luz del sol de frente, no hay sombra que obstruya lo planeado.

Y ante el par de postales que ya ha publicado Maribel, ya se pueden leer el "Te quiero tanto" de su colega Luz Elena González y el "Bella" de África Zavala. Y los piropos del público masculino no pueden faltar, pues entre estos se lee: "Wooooooow, espectacular figura sin igual, bellísima" o "Que hermosa te ves Maribel y te queda muy bonito ese sombrero besos".

Y más allá de la belleza que presume la también actriz de la puesta en escena "El Tenorio Cómico", hay quien le envía todo su cariño: "Mi tesoro hermoso eres un amor", o "Bella, linda y que hermosas piernas, te amo Maribel"; también: "Bendiciones @maribelguardia".

Pues al momento, la madre de Julián Figueroa, ha logrado atrapar con u modelito de vestidito al cuerpo a media pierna con olancitos y estampado con estrellas de mar y otros detalles marinos que enaltece su diseño por la manga larga y los colores blanco y amarillo, a más de 8 mil seguidores y ya se leen arriba de 150 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!