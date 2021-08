Con vestido untado al cuerpo, Maribel Guardia es una tentación

¡Una tentación!, es lo que ha confirmado ser la actriz Maribel Guardia al posar con un vestido untado al cuerpo y de perfil; que fue como posó la mañana de este jueves, por lo que ha generado los comentarios más halagadores.

El balcón de su lujosa habitación es uno de sus lugares favoritos para robar cámara y posar con un outfit diario con el que normalmente alegra el día a sus fanáticos, quienes siempre se sorprenden de verla diferente y cada vez más bella; pues Maribel Guardia es como los buenos vinos, entre más edad tenga, mejor se va poniendo.

Pese a que es época de verano, la costarricense combinó en un solo outfit los colores que juntos lucen muy elegantes y que aunque son tonos fuertes y oscuros -ideales para época de invierno-, en la presente estación del año, Maribel Guardia logró darles su toque muy particular.

Se trata de un vestido de licra estampado con un diseño clásico y que incluye vivos de color rojo, que combinó con unas zapatillas muy chic del mismo rojo carmín. No obstante, tras el diseño del outfit, lo que más llamó la atención fue su particular pose de perfil.

Pues una vez más presumió cinturita, glúteos perfectos, piernas estilizadas y todos sus atributos en su lugar, sí, ¡a sus 62 años!; lo que resulta increíble ante la vista, pero lo cierto que existe, aunque hay quien asegura que en cada postal, la también actriz de telenovelas abusa de filtros y trucos de imagen para lucir siempre joven y bella.

"Has lo que quieres hacer antes de que se convierta en lo que te gustaría haber hecho. #feliz #jueves #looks @klaudethcollection", escribió la madre de Julián Figueroa, revelando con ello que no se queda con ganas de hacer nada de lo que le gusta, como modelar un outfit diferente cada día.

"Bizcocho" la llamó su amigo Latin Lover, Maya Karunna de Caló también aplaudió a su belleza. Su maquillista de cabecera Héctor González, también llenó de admiración el post de Maribel Guardia. Por otro lado, también reconocieron su belleza de forma especial: "Eres arte, preciosa".

Por lo menos 68,680 de sus más de 6.8 millones de seguidores y 700 mensajes, son los que representan el agrado que causa Maribel Guardia con sus más infartantes imágenes.

