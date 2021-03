Con vestido transparente, Marjorie de Sousa luce elegante y demuestra que es una mujer con clase

La actriz Marjorie de Sousa, ha demostrado que es una mujer con clase, pese a que esta vez posó entre transparencias y muy elegante. Un vestidazo negro y sin sostén fue el que lució la venezolana en uno desus más recientes post en su cuenta oficial de Instagram.

La también villana de telenovelas, aprovechó que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, para demostrar de lo que está hecha y sólo ha trtado de hacer alarde de sus resultados de tanto esfuerzo.

Su filosofía de vida, siempre le ha permitido a Marjorie de Sousa, destacar que la vida es un regalo, por lo siempre incita a sus sousáticos (como les llama a sus fans) a aprovechar cada instante de la vida para hacer lo que les gusta hacer en la vida.

"Cree que lo lograrás!!! te quedarás impactad@ del alcance de tu energía. #brillafuerte #MDS #Siemprebrillafuerte #marjoriedesousa #lavidaesunhermosoregalo @enricobompani @delarosamakeup @theoscarvalle @lauraarrietaoficial MUY FELIZ... YA muy pronto les contaré...", escribió de Sousa al posar con ese vestido negro traslúcido.

El glamour y la elegancia con la que la venezolana posó, demuestran que es una mujer de clase, es por eso que la protagonista de "Un poquito tuyo" (2019), recibió cientos de halagos a través de mensajes que se pueden leer en la caja de comentarios.

El actor Rafael del Villar fue el primero en aplaudir la postal de Marjorie, mientras que Patricia Schwarzgruber expresó: "Sin duda así será @marjodsousa". "Wow", "Pura hermosura" "Like it" (Me gusta), "Pero que hermosaaaaa", entre muchos otros, son comentarios que saltan a la vista.

La instantánea en la que además Marjorie aparece luciendo pierna, ha logrado reunir al momento, 59,495y los halagos y comentarios fogosos, se puede seguir leyendo a través de 851 mensajes.