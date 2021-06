Con vestido entallado y de pronunciado escote, Salma Hayek presume triunfo en Hollywood

La tarde de este jueves, la actriz Salma Hayek presumió un gran triunfo en su vida; y para dar cuenta de ello, aprovechó para compartir una postal en la que aparece con un vestido entallado y de gran escote color blanco con un abrigo del mismo tono, semi puesto.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la veracruzana, compartió con un acostumbrado #TBT (Trowback Thursday) o Jueves de volver al pasado -entre las estrellas de la farándula- el momento en el que se enteró que se ha hecho merecedora de su Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la capital del espectáculo en Estados Unidos.

La postal que ya es de tiempo atrás, refleja la cara de emoción que Salma Hayek habría puesto por la emocionante noticia, al igual que el gesto que hizo la también actriz, cantante y comediante mexicana Angélica Vale, al recibir la misma noticia.

"Today I am combining a #tbt picture with very recent news, because this image represents how surprised and happy I was a few minutes ago when my team showed me the announcement that I am getting the star in the Hollywood walk of fame! Thank you to the fans for their support through the years", escribió emocionada Salma inmediatamente de la noticia.

Lo que en Español significa: Hoy estoy combinando una imagen #tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella en el paseo de la fama de Hollywood! Hace unos minutos. Gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años. #hollywoodwalkoffame @hwdwalkoffame".

Situación, por la que además de mostrarse muy contenta, la esposa del empresario francés François-Henri Pinault, ha agradecido el apoyo de sus fanáticos, quienes están a la espera de que se estrene su más reciente película "Hitman's Wife's Bodyguard" "Guardaespaldas de la esposa de Hitman" o "El otro Guardaespaldas".

Y es que desde que Salma Hayek dejó suelo mexicano para buscar su internacionalización como actriz, luego de cosechar algunos éxitos en México en el ramos de las telenovelas como "Teresa" (1984) o la cinta mexicana "Como agua para chocolate" (1992), a sus 54 años, la veracruzana ha tocado los cuernos de la luna con éxito tras éxito como actriz de cine y hasta productora.

Un total de 60 filmes, son los que componen la vida como actriz de Salma Hayek desde 1992 a 2021.

Por otro lado, famosos mexicanos de la talla del productor de series y películas de Netflix, Manolo Caro, la cantante Sheyla, y Carla Morrison, quien ha expresado: "Diosa ya te la debían!!!!!", se han unido a la celebración de la mexicana.