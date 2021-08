No cabe duda que la modelo de origen británico Demi Rose ¡está imparable!; pues entre pausa y pausa sobre sus publicaciones en sus redes sociales, en su último post ha compartido una tercia de postales, en las que literalmente parece una diosa emergida del mar, tras lucir un vestido de arriesgado escote.

Entrado el sábado pasado, Demi Rose publicó tres instantáneas; en la primera se le ve lucir super bikini de tonos brillantes y llamativos que son ideales para vestir en verano; en las siguientes dos, la celebridad de redes sociales, ha logrado su cometido: dejar boquiabiertos a sus fanáticos luego de lucir tremendas curvas con el mar de fondo.

Y es que, con su figura de reloj de arena no es para menos. Demi Rose lució como una verdadera diosa que además, pareciera como si hubiera salido del mar. El vestido multicolor untado al cuerpo cuenta con algunos escotes inusuales y en donde menos se pueden imaginar.

Lee también: Marjorie de Sousa celebra que La Desalmada es lo más visto de la televisión

"This print from my new collection with @prettylittlething is giving me life" (Esta impresión de mi nueva colección con @prettylittlething me está dando vida), escribió la británica de 26 años, revelando la razón de la tercia de postales.

Pues es una de las modelos favoritas de Pretty Little Thing, la firma de ropa diseñada para féminas, para la que trabaja. Pues casi en cada publicación, modela prendas de diferentes tipos e ideales para las diferentes estaciones del año.

Lee también: Luce piernotas Demi Rose mientras toma un baño de sol en Ibiza, España

Aunque esta vez, la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, claramente atendió al cálido verano que es característico de muchas partes del mundo; incluso, tan ideal que cuenta con lo que se podría considerar como ventilaciones integradas por aquello del calor excesivo.

Con vestido de arriesgado escote, Demi Rose parece una diosa emergida del mar. Foto: Instagram Demi Rose

Claro que gracias a sus postales, Rose se llevó miles de comentarios; algunos de ellos se leen: "It doesn’t matter" (No importa), o "Wow what a incredibly breathtaking beautiful Goddess" (¡Guau, qué hermosa diosa increíblemente impresionante!); "You are beautiful woman" (Eres una mujer hermosa), entre otros.

Desde las primeras horas del sábado a la fecha, Demi Rose ha logrado cautivar a más de medio millón de fanáticos que la siguen a través de sus redes sociales, quienes además se han echado un taco de ojo.

Síguenos en