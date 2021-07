Con vestido blanco y sin sujetador, Jennifer Lopez le baila a Ben Affleck

Luego de que Jennifer Lopez confirmara su romance con el actor, Ben Affleck, con quien sostuvo un romance hace casi 20 años, ahora la pareja disfruta al m+aximo su amor, pues desde hace unos días se encuentran vacacionando por Costa Azul, en Francia, en donde La diva del Bronx aprovechó para bailarle a su novio.

Fue hace un par de horas que Jennifer Lopez ahora fue captada con un vestido blanco y sin sujetador, mientras le baila a Ben Affleck, desde el lujoso yate en el que viajan. Mientras irradia felicidad, fue que la cantante y actriz de Hollywood sacó sus mejores pasos de baile para enamorar más al actor de películas como Armageddon, Shakespeare in Love, Pearl Harbor y The Sum of All Fears.

El video que rápidamente se volvió viral y que fue retomado por algunos perfiles de Instagram, siendo uno de ellos, el del programa de espectáculos, Suelta la Sopa, la grabación generó toda una polémica. Mientras unos usuarios aseguran que la cantante se comporta muy diferente ha como lo hacía con Alex Rodríguez, pues está feliz, otros aseguran que se ve rídicula realizando estos actos.

“Tan bonita, Ben le devolvió juventud”, “Por fin parece contenta”, “La veo más feliz”, “Se ve tan feliz , que diferencia que viva el amorrrr”, “ Que feliz que se la ve”, “Ella se mira feliz disfrutando su momento ? es todo lo que importa bien por ella”, son algunos de los comentarios que Jennifer Lopez recibió tras bailar con el vestido blanco y sin sujetador.

Recordemos que fue a mediados del mes de abril del presente año cuando JLO y Alex Rodríguez, anunciaron su compromiso matrimonial, después de estar durante cuatro años juntos. Habría sido la actriz quien habría tomado está drástica decisión debido a que no confiaba plenamente en su pareja, según contó una fuente cercana a la cantante a la revista People.

“No podía confiar plenamente en él.Intentó arreglarlo pero había demasiados asuntos por resolver. No creo que lo mejor para ella fuera seguir con Alex”, explicó la persona cercana a Jlo. Por lo que, tiempo después del anuncio oficial de la pareja, se comenzó a especular que la actriz se había refugiado en el amor de su ex novio, Ben Affleck.

Sin embargo, fue en el cumpleaños de Jennifer Lopez (el pasado 24 de julio) cuando la Diva del Brox llegó a sus 52 años, confirmó a través de su cuenta de Instagram que tenía un romance con el actor de 48 años. En la fotografía se ve a los famosos dándose un apasionado beso.

