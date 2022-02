Con vestidito plata y tacones rojos, Marjorie de Sousa brilló como Kendra Ferreti

Sin duda alguna, una de las mejores villanas que ha hecho la actriz Marjorie de Sousa es Kendra Ferreti, misma que la ha catapultado a la fama por su nivel de maldad que, combinada con la sensualidad de su personaje, hicieron que literalmente salieran chispas de la pantalla chica hace algunos años, tras lucir sus mejores atuendos como cuando brilló posando con vestidito plata y tacones y bolso color rojo encendido.

Fue en la telenovela "Amores Verdaderos" (2012-2013), que Marjorie de Sousa llegó a robar cámara a la pantalla chica de Televisa, bajo la producción de Nicandro Díaz González, siendo la tercera en discordia entre Erika Buenfil y Guillermo Capetillo, quienes interpretaban a Victoria Balvanera y Nelson Brizz -respectivamente-.

Pero este atuendo de vestidito plata con accesorios rojos no sería el único con el que Kendra Ferreti enamoraba y dejaba boquiabierta a Nelson, quien tenía una cargo importante en Meta Imagen Internacional, la empresa de publicidad de la Familia Balvanera que presidía la propia Victoria, por la relación de matrimonio que tenía con la hija del malvado Aníbal Balvanera.

Lee también: Marjorie de Sousa cruza fronteras; presume estreno de La Desalmada en España

No obstante, de entre tantos vestidos que lució la venezolana de entonces 32 años, éste color gris plata, fue uno de los que más llamó la atención; y en el presente ha sido uno de los más recordados, a partir de que fue una de sus páginas de fans, que compartió un postal de Marjorie de Sousa con dicho atuendo.

Dicho vestido obedece a un diseño entallado sin mangas y con un solo tirante ancho que le llega a media pierna, con un par de tacones rojos de plataforma y tacón de aguja con el detalle de un moño al frente que complementó con un bolso de mano del mismo tono.

Lee también: De perfil y con prenda entre abierta, Marjorie de Sousa recibe febrero

Y además de que lució su exquisita figura como Kendra Ferreti, Marjorie de Sousa tenía en ese entonces, una melena risada y rubia con la que además de lucir espectacular, reflejaba una personalidad muy diferente a la que proyecta hoy en día.

Incluso, sus siguientes personajes en las telenovelas, "Hasta el Fin del Mundo" (2014-2015) dando vida a Sofía Ripoll Bandy o "Sueño de amor" (2016) en el papel de Cristina Vélez Valderrama, su personalidad fue muy diferente años después. En "Un Poquito Tuyo" (2019), su trabajo como Julieta Vargas siguió la misma línea de una personalidad menos llamativa.

Por otro lado, los comentarios de los fanáticos de la actriz venezolana de hoy 41 años, no perdieron el tiempo para halagarla y enviarle fogosos comentarios a través del post de @sousaticos; algunos se leen:

"Sousa, que bella luces y lindas muy lindas piernas para besarlas día y noche", "Que hermosa eres mujer", "Guapa", "Te amo mi sol", "Mujer bella!" o "Hermosa bebé, te amo mi vida" entre otros tantos, lo que indica que la postal de Marjorie ha encantado a más de uno en las redes sociales.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!