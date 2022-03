Con vestidito de red o sólo una braguita amarilla, Demi Rose confía en su belleza

La modelo Demi Rose ha vuelto a América a pasar unos días de relax en la Isla Santa Lucía, que tiene las vistas más hermosas del Mar Caribe; y ha sido dicho escenario el ideal, para que la británica luzca sus curvas con los outfits más diminutos. Pues recientemente, confió en su belleza tras posar con un vestidito de red que deja ver todos sus encantos o sólo una braguita amarilla luciendo tirada boca abajo en la arena.

Pues aunque Demi Rose venga de un lugar privilegiado en el mundo por su belleza natural y el prestigio que posee como es Reino Unido, no cabe duda que la top model prefiere la frescura y los encantadores paisajes del Mar Caribe que está más en América que en Europa.

Demi Rose eligió la Isla de Santa Lucía, un pequeño país ubicado al Norte de las Islas Trinidad y Tobago y San Vicente y las Granadinas y al Sur de la Isla de la Martinica, con más de 158 kilómetros de costa, en las que por supuesto, puede lucir sus curvas al por mayor.

Y fue a través de su cuenta de Instagram, que la británica ha compartido su paso por el Caribe, con las fotografías más encantadoras y relajantes que Demi Rose pudiera publicar, pues en éstas se puede ver lo mucho que está disfrutando del paisaje y sobre todo lo relajante que resulta ver tierras americanas.

"Oh I do love to be beside the sea…" (Oh, me encanta estar junto al mar...), escribió la top model de raíces europeas, mientras se dejó ver tirada en la arena, boca abajo y con el sol iluminando su redondeada retaguardia.

Y es que, tras lucir su innegable belleza en un vídeo en el que aparece muy de cerca a la cámara, con su cabellera rubia, sus ojazos y sus inminentes curvas, Demi Rose ha causado sensación en la red de la camarita. Pues al momento, son alrededor de 645.000 seguidores, los que han reaccionado con un corazón rojo y se pueden leer también 8,370 mensajes.

Una segunda postal que la británica compartió también vestida de amarillo, fue la que la muestra luciendo un vestidito de red con el que no utilizó nada abajo, pues así es como Demi Rose estila posar ese y otro tipo de outfits.

"Caribbean cutie" (Caja del Caribe), escribió la también amante de la astrología y desde la hermosa isla, dejó ver sus encantos desde un ángulo estratégico, luciendo ese vestidito de red. Esta vez, Demi Rose ha ganado más de 361 mil corazones rojos y 3,560 comentarios.

