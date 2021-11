Con vestidito a media pierna y boina, Marjorie de Sousa arranca suspiros

Tras protagonizar portadas de algunas revistas de España y Estados Unidos, la actriz Marjorie de Sousa ha vuelto a arrancar suspiros a sus fanáticos luego de lucir más sexy que nunca con vestidito a media pierna y boina y agradeciendo al universo el haber conspirado a su favor.

Pues luego de su éxito al dar vida a Julia Torreblanca, una de las villanas que ha dejado más huella en la vid de la actriz de 41 años dentro de "La Desalmada" -producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa-, este 2021 sigue pintando muy bien para la venezolana.

El pasado jueves 25 de noviembre, Marjorie de Sousa externó su agradecimiento total a quienes han intervenido para llevarla a lograr el éxito que ha cosechado este año en múltiples proyectos laborales como la telenovela, una campaña contra el cáncer de mama en Miami, Florida (EE.UU) y por la que se ganó las llaves de la ciudad como personalidad distinguida, así como entrevistas exclusivas y las portadas de revista.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que a la par de lucir cuerpazo y esa belleza sinigual que la caracteriza tras utilizar un vestidito a media pierna, una boina de tono marrón y su melena larga, rubia y ondulada, Marjorie de Sousa escribió su agradecimiento:

"Dar GRACIAS ES UN ACTO DE AMOR CON DIOS, CON UNO, estar en armonía con lo que nos rodea. En estos tiempos que vivimos nos queda claro más que nunca que debemos decir GRACIAS... bendigo el camino de los que forman esta familia, de los que me aman, de los que me respetan, de los que no también y doy gracias especiales por lo que me enseñan, maestros de camino.

"GRACIAS POR LA FAMILIA QUE DIOS Me REGALÓ, POR EL AMOR DE MI VIDA: MI HIJO... por mi MADRE, PADRE, HERMANO, SOBRINOS, MI PAREJA, por mi equipo de trabajo, todoooossss los que la vida nombró amigos, GRACIAS POR MIS SOUSATIC@S se les quiere bonito".

"Gracias vida por tanto. #graciaspapádios #mds #marjoriedesousa #siemprebrillafuerte #photo @danielalonsofoto #mqkeupandhair @vanessaarellanomakeup #díadedargracias amo mi vestido de mi amiga @carlotinaclothing, lo máximo".

La actriz Jackie de Sauza, con quien compartió créditos en "La Desalmada" fue una de las famosas que reaccionó a la postal de Marjorie con un "Preciosa" y un corazón rojo, así mismo su página de fans por excelencia, reaccionaron a la dedicatoria de su estrella favorita:

"Dios te bendiga hoy y siempre mi niña @marjodsousa, te amamos infinitamente" o "Te amamos, bonita", "So beautiful" (Qué hermosa), "QUEEN" (Reina), "Saludos, guapa", "Siempre luciendo bien bonita amiga Marjorie de Sousa, saludos" o "Es que eres perfecta!", son algunos de los comentarios que Marjorie ha recibido hasta el momento.

