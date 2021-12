Con vestidazo de brillos, Marjorie de Sousa deja pasmados a sus fans

Una vez más y luego de su reciente colaboración con la revista Original Living Magazine, la actriz Marjorie de Sousa sigue recordando la pasarela que hizo en su faceta de modelo, en la utilizó un vestido de brillos dejando pasmados a sus fans.

Así como lo ha hecho con otros de los momentos que vivió el pasado 1° de diciembre en Miami, Florida donde tuvo lugar su participación ante medios de comunicación y público invitado a la noche de gala, Marjorie de Sousa recordó una de las tantas postales que debió protagonizar.

A través de su cuenta de Instagram, la venezolana de 41 años, ha vuelto a dejar pasmados a sus seguidores, quienes se enorgullecen de cada triunfo de la actriz, y lo dejan ver a través de sus comentarios y múltiples emojis de corazón y de carita con ojos de amor.

El outfit que utilizó Marjorie de Sousa en el evento de la primera noche de diciembre, corresponde a un vestido azul celeste lleno de brillos que además tiene corte asimétrico, dejando ver sus estilizadas piernas y sus encantos en su lugar.

Los olanes, las escarolas y el corte de una sola manga muy vaporosa en su estilo, así como el corte de corazón en el escote, fueron suficientes para que Marjorie enamorara a los presentes en la presentación de la portada así como en las decenas de fotos que circulan en redes sociales tras aquella mágica noche.

"Momentos especiales. #Repost @mediaconceptspr", escribió la madre del pequeño Matías Gil de Sousa, al recordar lo que fue su participación protagónica en el evento en el que modeló un par de diseños de Isabel Original, como se hace llamar la diseñadora que los confeccionó.

Y fue ella misma, quien reaccionó con un "Hermosa", mientras que su página de fans @sousaticos, no dudó en asegurar: "Bellaaaaaa". Su tocaya Marjorie Magri no dudó en decir: "La más beeeeellaaaaaaaa"

Y es que al verla tan sensual, luciendo cada uno de sus atributos en su lugar, su amiga Annarella Bono también se sumó a los halagos con un: "Arrecha y decidida... bella mi Brujita". Otros followers indicaron: "Guauuu, HERMOSA!! Eres una preciosura de mujer, estas guapísima", o "Muy Elegante Marjorie, siempre le ha gustado las pasarela".

