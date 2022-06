Con untado body rojo, conquista Maribel Guardia a Guadalajara en el Gay Pride 2022

Tras llamarla "vieja" infinidad de veces, tal parece no importarle a la actriz Maribel Guardia, quien en los últimos días ha conquistado con su belleza y carisma a sus fans de Guadalajara en la reciente marcha Gay Pride 2022, movimiento mejor conocido como de Orgullo Gay.

Pues fue luciendo un untado body rojo, que la costarricense brilló por todo lo alto en la capital tapatía, tras se la reina del Gay Pride 2022, causando una revolución total entre los presentes que dan todo por estar junto a su ídolo; además las imágenes indican que todo ha vuelto a la normalidad después de dos años de pausa en el mundo debido a la llegada del Covid-19.

Pues no cabía ni un alfiler en la plaza central ni en las calles de Guadalajara, Jalisco, tras ver desfilar o en el escenario a la costarricense de recién 63 años cumplidos y que sigue siendo toda una celebridad que se pone a tono con la comunidad LGBTIQ+, obligándolos a mostrarse agradecid@s con Maribel Guardia.

Y desde un carro alegórico, como en el que se subió cuando llegó de incógnita al Carnaval Internacional de Mazatlán 2022 "La Nao, el Viaje Continúa" el pasado mes de marzo, la actriz de "Corona de Lágrimas 2" (2022) -producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa Univsión-, armó toda una algarabía entre sus miles de fanáticos de Guadalajara, Jalisco.

"Estoy muy feliz de estar en el #Gaypride #guadalajara 2022, Viva la comunidad LGBTIQ+", escribió la madre de Julián Figueroa al pie de una publicación en su cuenta de Instagram del pasado sábado que ha rebasado las 51 mil reproducciones y 3,900 corazones rojos.

Y el diseñador Gustavo Matta, expresó: "Siempre Reyna", mientras que otros fanáticos opinaron: "Como te amaban la comunidad #lgbtq... tengas un excelente show @maribelguardia bonita tarde" o "Muchas felicidades a todos y todas, todes con respeto. Pasen un excelente mes del Orgullo y Orientación que decidieron escoger para vivir su eterna vida. Y aprendamos a convivir con otras personas de diferentes (Orientaciones y Orgullos), siempre y ante todo el "R-E-S-P-E-T-O". Heterosexual. #MesDeJunio #FestejenSuOrientación #AgradecidosPorNuestroOrgullo".

Y tras abarrotar la plaza central de la capital del mariachi y el tequila, Maribel Guardia mostró el cariño que la gente le tiene y que además de asistir a la marcha que enorgullece a la comunidad LGBTIQ+, quedaron fascinados con su presencia.

"#gracias al @guadalajaraprideoficial #pridegdl #guadalajarapride2022. Soy la reina más feliz. Los adoro #guadalajara #laperlatapatia", escribió Maribel en un segundo post. No obstante, quien se ha coronado como la reina de dicho movimiento este fin de semana, también presumió cuerpazo junto al maquillista Rubén San Román Rubio, que la dejó guapísima para otro show que daría la noche del sábado.

Llevándose con ello, los aplausos de sus amigas como Roxana Castellano, quien dijo: Wooooow!!! Chingona la Reina" o los de África Zavala, quien aseguró: "Tú te pasas de hermosa", ambas, compañeras de Maribel en la telenovela también llamada "Corona de Esperanzas" que se encuentra en etapa de producción.

