Con un par de guantes de seda, Lourdes Munguía demuestra que es una diosa

Sin duda, la actriz Lourdes Munguía es una de las famosas que con seis décadas de vida, se ha vuelto una de las favoritas en redes sociales tras lucir su cuerpo de diosa, como lo hizo en alguna ocasión en una sesión de fotos de una revista para caballeros.

Y debido a la popularidad que ha alcanzado, la mexicana de 60 años ha generado que cientos de fanáticos compartan sus fotografías de todo tipo a través diversas redes sociales, como la postal que no hace mucho tiempo, apareció en una de sus fanpages (páginas de fans) en al que se le ve lucir su cuerpo de diosa tras posar vistiendo sólo un par de guantes de seda con terminación de peluche en color negro; lo que la hace verse aún más elegante.

La postal que fue muy bien cuidada por los creadores, hacen lucir a Lourdes Munguía como una verdadera diva de la farándula mostrando cada centímetro de su piel, dejando muy poco a la imaginación y mostrando su belleza sin filtros, que complementó con un par de tacones también negro.

Y aunque pareciera que la postal es reciente, gracias a que pareciera que los años no pasan por ella y que al igual que su amiga Maribel Guardia, podría ser llamada la diosa de la eterna juventud, lo cierto es que esa y todas las demás postales de esa sesión fotográfica, fueron tomadas en 2013, justamente para una conocida revista para caballeros, la del conejito, ¡sí!, Playboy México.

"@lourdes.munguia Ama y Señora de Tú Imaginación #Julio 2013 @playboy #playboymexico #playboymx #Playmate", se lee en el la descripción del post del pasado 23 de septiembre.

Y es que luego de regresar a las telenovelas este 2021 en una participación especial que tuvo en "Vencer el Pasado" -producción de Rosy Ocampo para Televisa- dando vida a Yoali Martínez o la hermana Caridad, Lourdes Munguía revivió los ánimos de sus seguidores.

Un total de 48 'Me gusta' y 8 comentarios, son los que figuran en la publicación de la fanpage de la también modelo, entre los que se leen algunos como "Maravillosa" o "Sexy" y alguien más la cuestionaba sobre las molestias que le podrían causar el hecho de verse etiquetada en numerosas publicaciones: "@lourdes.munguia pregunta, te molesta si te etiquetamos en fotos?", que al momento no ha sido respondido por la actriz.

