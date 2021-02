Con un close up, Demi Rose demuestra que es bella por naturaleza

Después de publicar un poco menos de 500 postales, en su cuenta oficial de Instagram, a través de las cuales normalmente muestra sus exuberantes curvas y deja muy poco a la imaginación de sus seguidores, la modelo Demi Rose, ha sorprendido hoy con su belleza en un close up, pero esta vez, sólo de su rostro.

Y fue precisamente la mañana de este miércoles, que Demi Rose compartió una de las postales más encantadoras con la que sin duda, deja claro que es una de las mujeres más bellas del mundo. Con su rostro frente a la cámara de su móvil, la londinense de 25 años, volvió a causar el mismo impacto que cuando se muestra completa en sus redes sociales.

"She’s like the ocean, pretty enough on the surface but dive down into her depths, you’ll find beauty most people never see" (Ella es como el océano, bastante bonita en la superficie, pero sumergirse en sus profundidades, encontrará una belleza que la mayoría de la gente nunca ve), se lee en la publiación de Demi Rose.

Descripción, con la que la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, revela un poco de su personalidad, pero al mismo tiempo, indica que está ávida de amor... ¿será que la modelo busca un amor?, podría ser; sin embargo, esa, más que ser una declaración de lo que ella es, está gritando a los cuatro vientos que está lista para recibir al galán que llegue a su vida.

Y por supuesto, su decente publiación y su atrevida descripción, recibieron los mensajes más indecorosos que la británica esperaba leer:

"Want free fun" (¿Quieres diversión gratis?), "Why is everything so f**ked up lately?" (¿Por qué está todo tan jodido últimamente?; "If you are not a strong person please don't look at my story because I need a strong person to accompany me today" (Si no eres una persona fuerte por favor no mires mi historia porque necesito una persona fuerte que me acompañe hoy), le advirtió alguien más.

"Love your pure energy" (Amo tu energía pura), "Miss this face" (Extraño esta cara), también son algunos de los mensajes de los fanáticos de Rose, que se pueden leer en la caja de comentarios.

La postal de esta mañana ha ganado 143, 086 'me gusta' y Demi ha conseguido por lo menos 1,453 comentarios, seguramente, de prospectos, que quieren conocer qué es lo que Rose muestra en las profundidades de océano.