Con tremendo escote, Lis Vega deja ver su tatuaje más oculto

Las curvas de Lis Vega son un imán para sus seguidores, quienes están pendientes de la actriz y cantante cubana para descubrir sus secretos, y lo que ella les permita en sus redes sociales, donde suele presumir su cuerpo de tentación con sexys outfits que dejan babeando a más de uno.

Para todos es conocido que la llamada “Poeta de lo urbano” tiene una afición por los tatuajes y esta vez aprovechó el calor para lucir un fresco y ligero atuendo que dejó a la vista parte de sus encantos y entre ellos, uno de los tatús más ocultos que tiene y que muchos quisieran alcanzar.

Un tremendo y profundo escote hizo posible que Lis Vega mostrará uno de los tatuajes que tiene en la piel, justo el que se encuentra debajo de su busto, y dejó que sus fans lo observaran a detalle mientras ella mandaba un mensaje de liberación en sus redes.

Fue en su cuenta de Instagram, donde goza con 1.7 millones de seguidores, que la actriz de televisión compartió una imagen donde luce un atuendo negro y ceñido a sus curvas que delineaba su figura de manera estupenda y resaltaba sus atributos.

El escote fue precisamente lo que más llamó la atención de sus admiradores pues era en “v” y llegaba hasta cerca de la cintura, dejando admirar su pecho y las líneas del tatuje que tiene en el torso. La prenda, en color negro, era de manga larga y tenía una especie de cinturón grueso en la cintura, con broches.

Lis Vega utilizó un collar largo que justo pasaba en medio de sus encantos y le daba un toque muy sensual a la imagen. La cantante y bailarina aprovechó la atención de sus fans para compartir una de sus reflexiones, donde habla sobre la libertad en uno mismo y la autoconfianza.

“La pregunta no es quién me va a dejar, sino quién me va a detener #NoStop Hay una gran libertad cuando puedes observar tus pensamientos y no creer todo lo que te dicen, escucha la fuerza de tu voz interna, de tu verdadera esencia, del yo soy. Dios sabe cuál es mi misión en este plano terrenal y en sus manos estoy a cada segundo de vida. Confio plenamente en que sus planes son mejores que los míos. #lapoetadelourbano #namaste (sic)”, posteó la cubana.

“Enamorado de ti, de tu alma y de tu increíble belleza, eres muy hermosa y admirable”, “Como siempre, preciosa”, “Te ves espectacular”, “Tu esencia es hermosa”, “Imponente”, “Luces maravillosamente bella”, “Siempre bella, sensual, elegante, con personalidad y glamour”, “¡Qué estampa de mujer hermosa”, fueron algunas de las reacciones de los fans de Lis Vega en la publicación.