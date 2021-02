Con tremendo escotazo, Geraldine Bazán opaca a Irina Baeva

Geraldine Bazán volvió a ser tendencia en las redes sociales luego de que celebrara el Día del Amor y la Amistadd muy espectacular, y es que la ex esposa de Gabriel Soto presumió sus peligrosas curvas en un ajustado vestido de color rojo con el que opacó a su rival, Irina Baeva, quien solo apareció en jeans y con blusa dde top.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Geraldine apareció con un vestido de cuero en color rojo el cual tenía un pronunciado escote. Su cabello rubio, suelto y ondulado, fue el outfit que Geraldine Bazán, usó para celebrar el Día del Amor y la Amistad, y la combinación perfecta para opacar a la novia de su ex, Gabriel Soto.

“Love is the closest thing to magic. Happy Valentine’s mis amores!”, esribio en su post Geraldine Bazán, mismo que superó 70 mil reacciones de sus más de cuatro millones de seguidores y colegas del medio.

“La más cool y sexy”, “Esos ojos tan bonitos se ven llenitos de amor!! Feliz día de San Valentín”, “Mujer admirable y bella Dios te bendiga”, “Eres una mujer excelente”, “Feliz día amiga”, “Guapa”, fueron los mensajes que le dejaron a Geraldine Bazán en su publicación.

Geraldine Bazán es una mujer que está al día con sus seguidores y no deja de lucir su belleza, se ha posicionado como una de las mujeres más radiantes en el medio, a sus 38 años de edad, es capaz de competir con cualquiera.

Geraldine Bazán opaca a Irina Baeva. Instagram Geraldine Bazán

Hace unos días estuvo en el ojo de las críticas por celebrar su cumpleaños número 38, supuestamente sin tomar las medidas necesarias de cuidados por la pandemia de coronavirus, junto a otros famosos del medio, sus seguidores reaccionaron de manera inmediata por que la actriz supuestamente no se cuidó.

Recientemente estuvo internada por su operación de rodilla a la que fue sometida tras el accidente que sufrió en sus pasadas vacaciones y en una de las historias de Instagram agradeció a sus seguidores el apoyo que le brindaron, y fue precisamente este 14 de febrero que dejó entrever que su corazón ya tiene dueño, pues compartió algunos de los detalles que recibió este ddía.

Irina Baeva es opacada por Geraldine Bazán. Instagram Irina Baeva

Geraldine Bazán es una de las famosas que presume el cariño de su público por que ella les ha dado la confianza de seguir apoyándola al comportarse como una dama y no dar ningún tipo de opinión acerca del compromiso de su ex Gabriel Soto con Irina Baeva.