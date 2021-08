Con tremendo bikinazo, Ariadne Díaz celebra su cumpleaños 35

Recientemente, Ariadne Díaz celebró su cumpleaños número 35 y lo hizo de forma espectacular, pues la actriz mostró su cuerpazo en traje de baño mientras disfrutaba de unos días de relajación en la playa, junto con su esposo Marcus Ornellas y su pequeño hijo.

Con tremendo bikinazo, la protagonista de “La malquerida“, producción de José Alberto Castro para Televisa, deslumbró a sus seguidores al presumir sus encantos con el revelador bañador de colores, con el que agradeció a la vida por llegar a sus primeros 35.

Con el sol bronceando su piel y el mar de fondo, Ariadne Díaz celebró así su cumpleaños feliz y más guapa que nunca, luciendo despampanante con el tremendo bikinazo con el que deleitó a sus millones de seguidores en redes sociales, quienes están más que contentos por el regreso de la actriz a la televisión.

Fue precisamente desde su cuenta de Instagram donde la actriz mexicana compartió una serie de fotografías y un video en el que reveló sus espectaculares curvas con un bikini de colores negro amarillo y rojo, con el que dejó ver parte de sus frondosos atributos.

Ariadne Díaz también enamoró con su gran sentido del humor, pues agregó el audio de un dibujo animado al clip que compartió, donde la voz en off le pregunta si no le da pena ser perezosa y no hacer nada en su tiempo libre, en un momento muy divertido que quedó guardado en su perfil en la plataforma de la camarita.

La actriz lució radiante, con el cabello pelirrojo recogido en una coleta, destacando sus nenas con el top de cuello halter y cierre al frente, haciéndole saber a sus fans lo feliz que se encontraba y agradeciendo por todas las cosas buenas que tiene en su vida.

“Gracias, Dios mío, por este año en mi vida que termina hoy, por todo lo vivido, gozado, sufrido y aprendido. Y sobre todo, gracias por el nuevo año que me das la oportunidad de comenzar. Gracias por todo lo que tengo, lo que no tengo y lo que viene, y por mostrarme que aún los desafíos más grandes pasan”, escribió Ariadne Díaz en la serie de fotos que compartió con sus seguidores.

“Aún en esos momentos, como en todos los demás, tu guía, milagros, bendiciones e inmenso amor son constantes y visibles. Gracias infinitas”, agregó la protagonista de “Llena de amor“, quien recibió innumerables felicitaciones por parte de sus fans, que le desearon un feliz cumpleaños.

“Feliz, feliz vida“, “Ese color de cabello te queda espectacular“, “Mi novia en otra vida“, “Qué hermosa estás“, “La flor más bella“, “Felicidades“, “Cada día más hermosa, enhorabuena”, “Amor platónico“, “Tan preciosa“, “Ari, amé tu traje de baño, que linda“, “Diosa“, “Sin duda, siempre debemos ser agradecidos, incluso de tu amiguito que te acompañen las fotos“, “Qué mujer tan más bonita”, fueron algunas de las reacciones que cosechó Ariadne Díaz en su día especial.

