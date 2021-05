Con tremendo bailecito Livia Brito luce al máximo su retaguardia

A poco más de un mes de que se cumpla un año de que Livia Brito agredió al fotógrafo Ernesto Zepeda, la actriz cubana sigue cautivado en sus redes sociales, pues pese al escándalo que ha nublado su carrera profesional, la famosa ha salido airosa gracias a que ha sabido conquistar y ganarse el cariño del público con atrevidos outfits con los que se da a desear.

Ahora Livia Brito volvió a robar miradas al realizar tremendo bailecito con el que lució al máximo su retaguardia. Fue a través de la plataforma de TikTok donde la estrella de novelas de Televisa cautivó a sus más de siete millones de seguidores con un casual outfit; un entallado pantalón de mezclilla y una blusa de manga larga mientras luce su larga cabellera, look con el que aparecerá en la pantalla chica en la telenovela La Desalmada.

Y aunque Livia Brito luce espectacular con cada outfit que modela, en está ocasión no fue precisamente su look el que enamoró a sus fieles admiradores, si no la elegante forma en la que presumió su voluminosa retaguardia a ritmo de Crazy Frog, tema con el que sacó sus mejores pasos de baile.

Como era de esperarse la famosa fue bombardeada de Me Gusta y diversos comentarios como “Eres perfección pura”, “ Eres una chulada”, “ Perfecta”, “ Que preciosa”, “ Diosa”, “Eres un ángel caído del cielo”, “Me encantas”. Hasta el momento el video lleva más de 79 mil Me Gusta y alrededor de 360 comentarios.

Y aunque Livia Brito es muy popular en las redes sociales, pues a raíz del problema con el paparazzi, la actriz cubana ha demostrado que su creatividad no tiene límites, y pese a que reconquistar a su público es una batalla difícil para ella no es imposible, pues ha cautivando modelado desde pequeñas prendas hasta se ha convertido en heroína.

Su regreso a la televisión con la telenovela La Desalmada, donde compartirá el papel principal con el actor José Ron, será la prueba de fuego de la famosa de 34 años para medir si el público ya la perdonó por su agresión con el fotógrafo, batalla legal que aún está vigente lueo de que Ernesto Zepeda asegurara que la cubana lo contrademandó.

