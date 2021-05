Con top blanco y mini falda, Livia Brito expone sus encantos a la cámara

La actriz cubana Livia Brito sigue conquistando a sus millones de seguidores de las redes sociales, pues ahora la famosa conquistó posando frente a la cámara con un atrevido top blanco y una minifalda, atuendo con el que expone sus encantos.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la portagonista de La Desalmada se mostró como ella sólo sabe hacerlo, muy coqueta y sensual, modelando el espectacular outfit con el que resaltó su figura e indicando que todo lo que se necesita en está vida es amor. "All you need is Love", escribió la famosa para acompañar la fotografía en la que luce como muñequita en top y minifalda.

Ha poco más de 18 horas, la fotografía logró alcanzar los 171 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios entre los que destacadan los siguientes-“Y esta muñeca de qué juguetería se escapó? “,“ Ave María purísima “, “ Hermosa”, “Maravillosa”, entre otros donde los usuarios no dejaron de resaltar su belleza.

Pese a que el 2020 no fue el mejor año para Livia Brito, esté 2021 la cubana retomó su carrera con el pie derecho, pues logró vencer a sus contrincantes que deseaban obtener el papel protagónico en la telenovela La Desalmada, proyecto de José Alberto "El Güero" Castro para Televisa, donde compartirá créditos con el galán, José Ron.

Y aunque la famosa fue severamente atacada a raíz de que golpeó al fotógrafo, Ernesto Zepeda, durante una discusión en una playa de Cancún, la cubana sigue sumando seguidorestanto en Instagram como en TikTok, siendo está última donde mayor popularidad tiene ya que tiene alrededor de 7 millones de seguidores mientras que en la primera casi llega a los 6 millones.

En la pasada publicación en Instagram, la cubana de 34 años también deleitó a sus fanáticos al compatir una fotografía en la que modela un ligero vestido blanco con el que resaltó su perfecta silueta. Sentada en un camastro, mientras luce radiante con su vestido blanco, el cual resalta su tono de piel y figura, fue como Livia Brito celebró sus victorias.

"Celebremos nuestras propias victorias, porque nadie más sabe lo que nos costó alcanzarlas", escribió la famosa en la publicación que obtuvo más de 100 mil Me Gusta.