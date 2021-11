Con sutil escote y luciendo pierna, Marjorie de Sousa te desea una mágica noche

Luego del éxito que la actriz Marjorie de Sousa ha cosechado como Julia Torreblanca en "La Desalmada", telenovela que ha sido todo un furor este 2021 en México y ahora en Estados Unidos, la venezolana sigue coronándose como una de las favoritas y este fin de semana apareció posando con sutil escote y luciendo pierna, al mismo tiempo que deseaba una mágica noche a sus fans.

Y es que, luego de protagonizar portada de revista este mes de noviembre, la venezolana de 41 años ha mostrado todo el trabajo que junto a su equipo, hizo para lograr el resultado con el que sin lugar a dudas, ha sido muy aplaudida.

A través de su cuenta de Instagram, la villana de la producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, cerró el reciente fin de semana con una postal con la que ha logrado atrapar las miradas de sus seguidores. En la instantánea, Marjorie de Sousa aparece luciendo un outfit tipo vestido color blanco para el que se olvidó de utilizar sostén y sirvió para dejar ver sus estilizadas piernas, resultado de tantas horas de ejercicio.

El ajuar tipo blazer de botonadura en las magas fue inspiración de su estilista de cabecera, el italiano Enrico Bompani, quien siempre la hace lucir espectacular en cada una de sus presentaciones y/o postales y esta vez, no fue la excepción.

"Que tengas una mágica noche!!! los #mds #marjoriedesousa #fotoby @danielalonsofoto, vestido by @enricobompani #makeupandhair @elcamerinosaloon", escribió la venezolana, dando el crédito a cada uno de los expertos de su equipo de trabajo.

La famosa actriz mexicana Sharis Cid, reaccionó a la belleza de Marjorie de Sousa con un "Bella" y una carita con ojos de amor, mientras que su fanpage (página de fans) @sousaticos, no reparó en su comentario: "OMG, guapísima siempre @marjodsousa y espectacular".

Otro comentario que pudo haber hecho a Marjorie de Sousa "subir hasta el cielo" por tal halago, se lee: "La perfección hecha mujer" por parte del famoso Jas Devael 'El Consentido' o "Hermosa Mujer". Y mientras varios de sus fans se concentran en ver sus culidades, otros más atienden otra cuestión:

"Marjo, cuando un live?", lo que denota que sus fanáticos quisieran tener un acercamiento con la venezolana a través de una charla en vivo. Y los piropos y halagadores comentarios no paran: "No, no que hermosa...admirada de tu belleza cada día mas Mi Bonita!!!", "Guapísima y muy sexy" y "Hermosa...Hecha por dioses".

Al momento, un total de alrededor de 41 mil seguidores son los que han reaccionado a su belleza, mientras se pueden leer un acumulado de 600 mensajes.

