Con sus cachetes al descubierto, Daniella Chávez pide cero envidias y no censura

La modelo chilena Daniella Chávez, mostró sus cachetes al descubierto y pidió cero envidia por parte de los haters; al mismo tiempo que se pronunció en contra delas redes sociales por prohibir cada vez con más frecuencia ciertas publicaciones algo atrevidas o subidas de tono; y es que este asunto le afecta directamente, debido a que a la también cantante, le encanta mostrar su cuerpazo.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que Daniella Chávez, se hizo presente con su solicitud a quienes sólo buscan encontrar y señalar los errores en los demás y no dejan vivir en paz, por lo que -como casi nunca lo hace-, escribió una contundente descripción:

"Cada día las redes sociales censurando más y más! Ya no hay libre expresión de ningún tipo! Ahora solo funciona para las empresas o disqueras que pagan para tener like y seguidores! Al resto los limitaron a todos! En TikTok ya me censuraron y no hice nada!", empezó escribiendo la top model.

Y continúo: "Hay videos que muestran todo y ahí están cómo si nada! También pasa que la que no puede [brillar], denuncia y de esas hay muchas! En vez de denunciar cuídese haga algo por ud y deje vivir al resto! Mire que criticando o denunciando ud no va ser mejor persona, no va adelgazar y menos me hará brillar menos! Mientras yo sigo brillando ud sigue sin salir adelante porque está preocupado del otro cuando debiera estar preocupado solo de ud.".

Y es que, aunque para muchos parezcan vanas la idea de la chilena de exhibirse con poca ropa y/o diminutas prendas que apenas tapan sus partes nobles, para Chávez significa toda una vida, pues hasta ha presumido que es a través de actividad como cantante, modelo o influencer, que se mantiene económicamente y hasta se ha podido dar el gusto de comprar bienes como una casa o un auto de última generación.

Sin embargo, como la propia modelo lo dice, los señalamientos de los haters o la censura de las redes sociales, no van a lograr que ella deje de brillar; pues eso la va a hacer que saque lo mejor de ella y siga entreteniendo a sus fanáticos y al mismo tiempo, continúe cumpliendo sus sueños.

También hay que recordar que la ex conductora de Televisa Deportes, es fanática de fútbol y es por ello que es dueña de un equipo de balonpié de nombre Rancagua Sur y pertenece a la Tercera División de Chile, su país natal.

Y por si fuera poco, también es una de las playmate más reconocidas de América Latina, quien ha modelado en conocida revista para cabellaeros, por lo que ni las cada vez más frecuentes censuras de las redes sociales, harán que deje de brillar como ella lo dice.

No obstante, a la par de su pronunciamiento, Daniella lució cuerpazo como siempre y una vez más logró cautivar a sus seguidores, con un mini bikini color rosa, por lo que también recibió un sinfín de comentarios de apoyo y gran cantidad de corazones rojos.

"Brillas eternamente porque eres la más bella del universo junto a mi Simonna", "Toda la razón... cariños Danielita", "A veces veo tanta denuncia a cosas nada que ver , la gente no vive y no deja vivir! Animo tkm", "Diosaaaa", "En todas partes hay gente que no le gusta ver cómo los otros salen adelante".