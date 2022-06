Con sus 63 años, Maribel Guardia demuestra tener más elasticidad que Bárbara de Regil

Tras cumplir recientemente 63 años de edad, la actriz Maribel Guardia demuestra tener más elasticidad que Bárbara de Regil. Y es que aunque ya pertenece a las filas de la tercera edad la costarricense se ha vuelto todo un ícono entre las famosas debido al cuerpazo que ha logrado tras años de ejercitarse.

Por eso es que se ha llevado de calle literalmente a famosas como Bárbara de Regil y muchas otras más, pues pese a que tienen menor edad que la costarricense, Maribel Guardia es digna de admirarse debido que a su edad, hay muy pocas mujeres que conservan el físico, la belleza y la eterna juventud que ella posee.

Y entre tantas publicaciones compartidas a través de su cuenta de Instagram, se puede ver que la actriz de "Corona de Lágrimas" (2022), ama hacer ejercicio, aunque ella ha dicho algunas veces en entrevistas que entrar al gimnasio personal que tiene en casa no es lo suyo.

Lee también: Maribel Guardia se despide del teatro con nostalgia pero luciendo radiante en brilloso body

Experiencia contra juventud

Y para muestra basta un botón. Pues ya sea en el gym o al aire libre, Maribel Guardia siempre se presume con esos oblicuos de infarto o abdomen súper marcado, además de su forma de posar que a veces es tan fuera de serie, como esos estiramientos que de repente hace mostrando que no tiene ningún gramo de grasa invadiendo su escultural cuerpo.

En noviembre de 2021, la costarricense de entonces 62 años, mostró una de las poses más complicadas de hacer para una persona de la tercera edad o para personas más jóvenes que no tienen la mínima costumbre de hacer ejercicio, cuya descripción reza: "Cada vez que agradezco a la vida, la vida me da más motivos para decir GRACIAS. #look @modafitness.xalapa"

Lee también: Anastasia Kavitko se presume con únicamente listones, como Belinda

Y el outfit deportivo, obedece a un par de leggings con tirantes y una blusa ombliguera estampada en tonos azul turquesa y blanco con el que dejó con la boca abierta a sus seguidores, llevándose aplausos y flores de parte de sus fans.

Por su parte, Bárbara de Regil, aunque tiene 35 años recién cumplidos el pasado 5 de junio, lo que significa que es menor de Maribel por 28 años, también es una de las famosas mexicanas que más destaca por su forma de hacer ejercicio a través de sus redes sociales, así como por el cuerpo tan perfectamente marcado por todos lados y por su forma de ver la vida.

Pues aunque ha sido fuertemente criticada por su físico, Bárbara de Regil, quien este 2022 estaría debutando en Televisa, tras hacer película con Salma Hayek para la plataforma ViX, ella sigue dando sus clases virtuales desde donde sea que se encuentre y sigue teniendo muchos adscritos a su disciplina de cuidarse física y espiritualmente.

Sin embargo, y aunque Maribel Guardia no tiene el abdomen tan marcado como Bárbara de Regil, literalmente se podría llevar el mérito de la mujer más guapa de su generación debido que tiene todos los encantos reunidos en su personalidad: cuerpazo, belleza y eterna juventud.

Síguenos en