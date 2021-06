Con sujetador de encaje y minifalda, Daniella Chávez se llama así misma hermosa

La modelo Daniella Chávez siempre ha presumido de su hermosura, pero esta vez, fue directa. Recién iniciaba el pasado mes de marzo y con el pretexto de que era el mes de la mujer, la chilena posó con sujetador de encaje y minifalda, llamándose así misma hermosa.

Sí, fue le primer día del mes de marzo, en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer, que Daniella Chávez dejó claro que para ella no existen límites y así mismo posó para la cámara con un atuendo que explica el motivo de su éxito como celebridad de las redes sociales.

Vestida toda de negro con un atuendo que incluye un sujetador de encaje -que ya de por sí los usa bastante escotados o diminutos-, tenía un plus más. También utilizó una blusa transparente de chifón y una minifalda de cuero con el que además de realtar el color de su piel blanca, terminó por enamorar a sus seguidores.

"Soy Hermosa, soy fuerte, soy valiosa soy Mujer... Marzo nuestro mes foto 1, 2 o 3? #mesdelamujer" escribió Daniella Chávez al pie de su publicación, que por supuesto, recibió infinidad de comentarios y 'me gusta'.

Y es que su hermosura no sólo la ha dejado ver en esta tercia de postales de su publicación del 1° de marzo, sino que es a través de su cuenta oficial de Instagram que Daniella Chávez en la que tiene por lo menos 333 publicaciones entre las que figuran fotos y vídeos, ha enseñado de sobra su belleza.

Claro que los dulces comentarios llenos de respeto e incluso caballerosidad, no se hicieron esperar y casi en cuanto la chilena de 35 años compartió sus fotos, le llovieron comentarios que se ven entre corazones rojos, emojis y uno que otro piropo, como el que se lee:

"Daniella Chavez you are so damn fine, you kinda reminds me of a Old vintage red wine it only get sweeter with time just like you" (Daniella Chávez, estás tan bien que me recuerdas un poco a un vino tinto añejo que solo se vuelve más dulce con el tiempo como tú).

Por otro lado, le hicieron propuestas de amor: "Nunca es tarde para amarnos", "Una reina total" o la pregunta: "¿Tienes un momento?", no sin antes postear una novia, un novio y como resultado, un bebé. También se leen otros como: "Que seno", "Que linda" o "Uy, el negro le luce".

Por lo que es evidente que Daniella Chávez pueda confirmar que en efecto es una mujer hermosa, con más de 2,200 comentarios en favor de... y la mínima cantidad de 165,404 seguidores, de los más de 14,6 millones.

