Con sugerente pose, Demi Rose deslumbra con ajustada falda de licra

Empezaba el fin de semana y la modelo Demi Rose maravilló a sus fanáticos de todo el mundo, al lucir sus encantos y deslumbrarlos con una sugerente pose con ajustada falda de licra desde el long armchair (sillón largo) de su jardín en Ibiza, España, puerto del Mar Mediterráneo donde le encanta pasar sus días.

Pues la británica, compartió una postal que volvió a encantar a sus 16 millones de seguidores, cuando el sábado por la mañana, Demi Rose posó a la cámara, acostada boca abajo y aprovechó para lucir sus encantos así como su redondeada retaguardia que se perciben a través de una falta de licra color rosa pastel.

"I dream in rose @prettylittlething (Literally last night I dreamt I got given a rose bush and this morning I looked in my garden like wtf no way... I don’t have one after all) yet. #ad", describió Demi Rose la postal en la que aparece opacando a unas rosas con su belleza. Su traducción al Español:

(Sueño en rosa @prettylittlething (Literalmente anoche soñé que me regalaron un rosal y esta mañana miré en mi jardín como si no fuera así... no tengo uno después de todo) todavía. #anuncio), escribió Demi, para resaltar la belleza de las rosas colocadas en algunos floreros, que seguramente casi nadie vio.

Y es que, pese al sueño que Demi contó haber tenido, es un hecho que con su belleza y encantos, es posible que haya opacado la belleza de las flores que vio en realidad, tras una noche de sueños mágicos; pues su pose de sirenita con ese rostro de ángel y su pronunciada trenza, bastaron para distraer las miradas de sus seguidores ante las rosas.

Corazones rojos y comentarios como "Love photo and men" (Foto de amor y hombres), "Not hot" (No tan caliente), "So gorgeous" (Tan hermosa), "Pretty In Pink" (Bonita en rosa), "fantastically beautiful" (Fantásticamente hermosa), "Hi, beautiful" (Hola, hermosa), "U look Amazing" (Te ves fenomenal", son algunos que encabezan la lista de cientos de mensajes.

Y es que, la belleza de la londinense de 25 años no tiene límites, pues ella sabe lo que tiene y encima lo presume, ya que siendo una de las estrellas más vistas de las redes sociales, se ha ganado el título de una de las más visitadas en su perfil oficial de Instagram en donde, pese a que no tiene miles de postales, sí elige las más sorpendentes y artísticas a través de las que luce su innegable belleza.

Sutil, coqueta, seductora, entre otros encantos, son con los que la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, hipnotiza, paraliza, derrite o deleita a sus millones de seguidores alrededor del mundo entero, pues al descubrirla, la siguen desde varios rincones del planeta Tierra.

Su mascotas, un perrito de raza French Poodle y un gatito Persa, son quienes acompañan a Demi Rose en sus seductoras aventuras, posando junto a ella para poder llevar un poco de diversión en este mundo tan desequilibrado y lleno de matices, y aunque en su último post, no los fotografió, sí se pueden ver en anteriores publicaciones o en sus historias, que es donde los presume tanto.

Al momento, la seductora postal de Demi Rose, ha logrado reunir un total de 374,101 corazones rojos y por lo menos, 2,848 halagadores y fogosos comentarios que se leen en la publicación.