Con su vestido más cortito, Demi Rose presume sus encantos tirada en el pasto

Convivir con la naturaleza y elegir los paisajes más relajados y especiales, es lo que más le gusta hacer a la modelo británica Demi Rose, quien aprovecha cualquier hora del día y casi cualquier lugar para fotografiar sus tremendas curvas y publicarlas a través de sus redes sociales como lo hizo hace apenas un par de horas, presumiendo sus encantos con su vestido más cortito, tirada en el pasto.

Desde Ibiza, España o Ibiza Magic Island -como ella le llama-, donde le encanta pasar su tiempo en compañía de sus mascotas -un perro de raza French Poodle y un gato Persa-, Demi Rose compartió un cuarteto de fotografías en donde luce sus curvas, encantos y por si fuera poco su incomparable belleza.

Un vestido escotado y súper corto de un relajante tono azul cielo con blanco, fue el que la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, eligió este viernes, para deleitar nuevamente a sus más de 16 millones de fanáticos de todo el mundo.

"Swipe to the end to see my guard dog and my Pokemon @prettylittlething" (Desliza el dedo hasta el final para ver a mi perro guardián y mi Pokémon @ prettylittlething), escribió Demi Rose, al pie de las infartantes fotografías que compartió a sus fans.

Esto, mientras que se dispuso a lucir todos sus encantos en diferentes poses desde el pasto del jardín del lugar donde vive y luciendo como una bella campesina ya que además del mini vestido campirano, esta vez se peinó con dos trenzas.

La cuarta de las fotografías que compartió, ha causado ternura en la misma Demi, pues es increíble como se le queda viendo su perrito como queriendo hablarse o simplemente aparece admirando su belleza, pues este par de mascotas que aparecen en la instantánea, son sus grandes amigos, quienes siempre le hacen compañía.

"Can I hug you?" (¿Puedo abrazarte?), "Anybody love me" (Que alguien me quiera), "I love how honest you always are" (Me encanta lo honesta que siempre eres), "Omg so beaut" (¡Dios mío!, así de hermosa), "Don’t stop touching me" (No dejes de tocarme), "Hey!! Dear, check my bio!", (¡¡Oye!! Querida, ¡mira mi biografía!), son alguno de los mensajes que Demi ha recibido hasta el momento.

Y aunque todos son diferentes entre sí, hablan de la aceptación que la británica que el próximo 27 de marzo cumplirá sus 26 primaveras, tiene entre sus fanáticos a nivel mundial. Al momento, el último post de la estrella de Instagram, ha reunido 146.181 'Me gusta' y 1,372 comentarios.