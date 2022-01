Con su vestido más cortito, Daniella Chávez se contonea en un yate en Miami

¡La intensidad ha vuelto a la vida de la modelo Daniella Chávez! Pues la chilena volvió a hacer de las suyas y el pasado fin de semana, se lució con su vestido más cortito, contoneándose en un yate en Miami, Florida (EE.UU.) -lugar donde vive-; lo que indica que retomó sus publicaciones en las que aparece luciendo su cuerpo a ritmo de reguetón.

Y tras publicar algunas historias con dicho outfit en colores violetas y rosados, fue el pasado domingo que la rubia latina apareció bailando de forma muy sensual en un yate mientras simulaba manejarlo; por lo que dejó a más de uno con la boca abierta y el ojo cuadrado.

Al mando del volante y con una gorra de marinero, la también ex conductora de Televisa Deportes, literalmente se voló la barda con su clip, en el que aparece moviendo el esqueleto a ritmo de "Medallo" de J Quiles, Blessd, Lenny Tavárez, incluida en el álbum "Hecho en Medellín" (2021).

Por otro lado, la chilena de 36 años, escribió: "Y si te paso a Buscar? @FashionNova @NovaMen fashionnovapartner", mientras dejó el emoji de un yate en su descripción en la que también hace mención del as firmas de ropa para las que modela.

Motivo suficiente para que Daniella Chávez fuera halagada por cientos de miles de fanáticos y se pusieran a bailar con ella "mientras esperaban a que pasara por ellos", como lo escribió en su descripción.

"Diosaaa", "Venga a buscar a kass....", "HERMOSA DANIELLA ", "Sexyyyyy", "Claro que sí mi amor, ven por mí... Siempre tan sensual y ardiente... que riquísima mujer eres!!! Toda una muñequita hermosa y sexy!! Una belleza IMPONENTE! Una mujer que impone", se lee en los primeros mensajes.

"Bueno, ven a buscarme", "Bizcochote", "Mmmmm divina", "Que ganas de ser ese asiento", son otros de los comentarios que se leen mientras Daniella Chávez sigue moviendo su esqueleto con la noche joven en la bahía de Miami, Florida.

Al momento, la rubia chilena ha logrado atrapar las miradas de alrededor de 120 mil seguidores y se pueden leer un total de 1,326 comentarios halagadores y algunos emojis que denotan admiración.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!