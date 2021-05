La actriz Geraldine Bazán ha provocado los suspiros más profundos al verla posar en bañador; pues con su mejor ángulo, pide que le cuenten las pecas de la espalda y no sólo eso, sino que además, luce cuerpazo a la orilla del mar con uno de sus acostumbrados diminutos bikinis.

Esta vez, fue en su última publicación de su cuenta oficial de Instagram, que la rubia posó con un par de outfits casuales con los que encantó a sus más de 5 millones de seguidores. Pero a través de sus historias de Instagram, la actriz de telenovelas, terminó por conquistar a quienes admiran su belleza.

Fue con un par de postales, en las que de fondo se escucha la canción "Cuéntame" de Lucero, que Geraldine Bazán invita a contarle las pecas de la espalda, incitando a sentir lo imposible hacia la también modelo, ex pareja de Gabriel Soto y madre de sus dos hijas.

Muy coqueta lució Geraldine Bazán en playas de Miami, Florida, desde donde también posó con un look, cuya moda está de vuelta; se trata de un pantalón a la cintura y acampanado de un particular tono azul de mezclilla y una blusa ajustada tipo ombliguera color blanco; y realza su cintura con un cinturón negro ancho de hebilla vistosa.

Y no conforme con ello, en su post más reciente, la actriz de "Por Amar sin Ley" (2018), figuró con unos jeans tipo Capri pegados al cuerpo con terminación dehilachada y una blusa top con escote de corazón en tonos azul turquesa que dejó ver su marcado abdomen, que combinó con unas cómodas zapatillas tipo stiletto, color bugambilia con una aplicación de pedrería.

Postal para la que escribió: "Lo que es, será... Make it happen!!" (Lo que es, será... ¡¡Haz que suceda!!). En sus Instagram Stories, se le vio caminar por un mall (centro comercial) con su amigo Federico Díaz, en el que se ve la marca favorita de la también modelo chilena Daniella Chávez, Louis Vuitton y mientas camina, se le escucha decir que no quiere que la capte para "subirla" a las redes sociales porque se siente despeinada.

"Despues de la tormenta que hubo en Miami, llegó la calma... ¡Qué guapa!..", se le escucha decir a Federico Díaz, mientras enfoca a Geraldine y aunque va modelando muy sexy, dice: "Hello... buena tarde, muy despeinada, baby, no me saques así en redes sociales", aunque el modelo continúa: "¡Te ves brutal!".

Geraldine Bazán pide que le cuenten las pecas de la espalda. Foto: Historias Instagram Geraldine Bazán

Con la puesta de sol de frente y viendo hacia el mar, se lee la descripción: "Cucucu cuéntame las pecas de la espalda", mientras en una segunda postal que pudo haber sido tomada por su amigo Federico Díaz, se le ve lucienco su espectacular figura; misma que el padre de sus hijas, dejó por la de la rusa Irina Baeva.

Esta vez, fue con un bañador de dos piezas en tonos azulados, que Geraldine Bazán dejó ver una vez más su esbelta figura, con la que ha logrado conquistar a sus seguidores en cada una de sus redes sociales; ¡así de espectacular lució la actriz!