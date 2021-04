Con su bañador más chiquito, Daniella Chávez monta un flamenco inflable, desea dulces sueños

La modelo chilena Daniella Chávez, quien es una de las más asediadas de las redes sociales, ha dejado nuevamente sin aliento a sus millones de fanáticos, al posar con uno de sus bañadores más chiquitos color rosa neón, igual que el tono de un flamenco inflable que montó y enseñó sus encantos, con el objetivo de desear dulces sueños, mismo que muchos ya quisieran tomar su lugar.

La estrella de Instagram, ha dejado atónitos de nueva cuenta a sus casi 14 millones de seguidores de su perfil oficial de la misma red, gracias a la seguridad que le da su belleza y el cuerpazo que la también cantante tiene, pues a decir verdad, es una de las celebridades más voluptuosas que hay en el medio de la farándula.

"Vistiendo" un micro bikini de un tono rosa brillante, Daniella Chávez deseó dulces sueños a sus fanáticos mientras pedía que le regresaran el deseo y solicitó que le dijeran de qué forma lo harían, pues siempre ha dejado claro que sus fans son lo mejor.

"Linda noche para todos, desde qué país me mandas las buenas noches?", escribió la chilena, no sin antes postear un par de corazones y posar muy seductora en la instantánea del pasado miércoles por la tarde.

Con un sutil maquillaje pero con un delineado azul en sus ojos, destacaron aún más la seductora mirada de Daniella, su cabellera rubia y ondulada hicieron lo suyo, pero el micro bra con el que apenas alcanzó para tapar sus encantos, fue lo que encantó a sus más fervientes admiradores.

No sin antes presumir su abdomen de infarto, con un mini bikini que casi no deja nada a la imaginación, pues hay que recordar que a Daniella le encanta modelar para sus fanáticos de todo el mundo y enseñar sus partes más escondidas, a tal grado de que tiene su página de Only Fans, para la que en cada oportunidad, invita a accesar a sus seguidores.

Sus fánaticos, en su mayoría, el gremio masculino, no hizo más que batirse en enviarles mensajes con corazones rojos y uno que otro comentario que se lee en la publicación más reciente de Daniella como: "Mi barbie hermosa" o "Sweet baby" (Dulce bebé).

Las imágenes de fuego y las caritas con ojos de corazón no han parado de verse en la infartante publicación de la chilena. Al momento, la modelo rubia más sensual de Latinoamérica, ha logrado un total de 89,069 reacciones y se pueden leer 1,089 mensajes.