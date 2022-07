Con su abdomen marcado y en bikini, Belinda apantalla a Daniella Chávez

Tras meses de incertidumbre en el amor y de fuertes críticas por su tormentosa relación con el cantante Christian Nodal, su colega Belinda, ha dejado atónitos a sus seguidores en redes sociales y luego de lucir su abdomen marcado y en bikini, la mexico-española apantallaría a la modelo Daniella Chávez.

Pues al parecer, la intérprete de "Bella Traición" (2006) ya se ha olvidado de todas las críticas de las que fue objeto por su noviazgo con Nodal y ahora ha mostrado su total libertad femenina y su belleza deshaciéndose de toda atadura que la envolvía.

Y para muestra basta un botón, pues la también actriz de telenovelas juveniles de Televisa como "Camaleones" (2009), posó en la playa presumiendo su marcado abdomen de infarto en bikini, hincada en la playa y viendo hacia el horizonte.

Pero no sólo lució así, pues Belinda se dio el lujo de lucir tirada en la playa presumiendo su cuerpo de diosa en un atardecer de ensueño mientras escribió: "BLUE EDEN" (EDÉN AZUL), justo como "Edén", la serie de Netflix, su más reciente trabajo actoral y por el que cambió su residencia a España por unos meses.

Llevándose comentarios como "Cute, sexy, beauty" (Linda, sexy, belleza), "Simplemente hermosa", "Te amo para siempre", "Super bella!!!" y hasta la propuesta musical de una fan a otro colega: "@dimeloflowofficial cuando haces música con esta hermosura @belindapop".

Y es que, tras verla posar con ese mini bikini y suéter en tonos azules, los fanáticos de la cantante no han parado de halagarla y hacerle ver la admiración que cada quien tiene por ella.

Por su parte, la modelo chilena Daniella Chávez, quien se vería apantallada por la belleza de Belinda, ocho años menor que ella, no se queda atrás, pues en un post de antaño, mostró su exquisita figura con un bikini color azul celeste, también hincada en la arena de la playa pero con el mar de fondo.

"El Secreto? Que te dé absolutamente igual lo que opinen los demás. Feliz Martes!", escribió la chilena aquel 12 de enero de 2021, para empezar el año con el pie derecho en Miami, Florida EE.UU.

Que por supuesto también se llevó halagos como "Beautiful picture" (Hermosa foto), "Deliciaaaaa!!!", "Very nice pic dear sister" (Buena foto querida hermana), llevándose también por lo menos 140,162 corazones rojos.

