Con sostén que le queda chiquito y pantalón desabrochado, Mariana Seoane presume tanga de hilo

Para nadie es secreto que Mariana Seoane es una de las artistas más bellas del medio del entretenimiento y una de las más queridas en redes sociales por lo que la actriz, de vez en cuando, deleita a sus millones de seguidores con atrevidas imágenes, tal y como lo hizo recientemente; la cantante elevó la temperatura de sus fanáticos al compartir un video en el que aparece con el pantalón desabrochado y abajo, mientras deja a la vista su tanga de hilo.

A través de sus historias de Instagram fue que Mariana Seoane compartió un videoclip en el que dejó ver su pasión por el baile pero también donde luce al máximo su tonificada figura. En en clip la ex jueza del programa Así se baila aparece con un sostén que le queda chiquito, un ajustado pantalón abierto con el que deja ver la tanga de hilo mientras baila cumbia.

El video no tardó en viralizarse y compartir en diferentes cuentas, por lo que los fanáticos de la estrella de telenovelas de Televisa y Telemundo, no tardaron en llenar de halagos a la intérprete de Que no me faltes tu. "Diosa", "La mujer más bella del planeta", "Que sexy", "Te ves hermosa", "Que sensual", fueron algunos de los comentarios que circulan en internet.

De vez en cuando a Mariana Seoane le gusta consentir a sus fanáticos de las redes sociales por lo que les regala seductoras imágenes en las que pueden apreciar lo bien que luce a sus 46 años. Cabe mencionar que la originaria de Ciudad de México ha participado en algunas telenovelas como "La fea más bella", "El Señor de los Cielos", "Hasta el fin del mundo", y su más reciente La Suerte de Loli, comedia que estuvo protagonziada por Silvia Navarro, Osvaldo Benavides y Joaquín Ferreira.

Para muchos ver a Mariana Seoane en las pantallas es un deleite, por lo que la famosa a lo largo de los años ha logrado consolidarse como una de las favoritas del público televidente. Pese a que sus proyectos han sido un tanto retirados, la artista ha sabido mantenerse vigente en el complicado mundo del entretenimiento, gracias a su popularidad en redes sociales y a que es una artista multifacética.

