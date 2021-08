Con sofisticado outfit, Carmen Villalobos brilla como el sol del verano

Cuando se trata de lucir elegante y soberbia, Carmen Villalobos se pinta sola. La actriz colombiana volvió a causar sensación en redes sociales al presumir un sofisticado outfit con el que derrochó clase y belleza, iniciando con todo la semana iluminándose como un rayito de sol.

La villana de la telenovela “Café con aroma de mujer“, coproducción de Telemundo y Canal RCN, brilló como el sol del verano con un elegante crop top de singular cuello, demostrando el gran gusto que tiene por la moda, al tiempo que robó suspiros entre sus millones de seguidores.

Presumiendo su abdomen y sus estilizados hombros, Carmen Villalobos impactó con el espectacular y sofisticado outfit que exhibió en su cuenta de Instagram, opacando al mismísimo sol de verano con su belleza, la cual ha enamorado a muchísimas personas alrededor del mundo.

La inolvidable Catalina Santana de “Sin senos no hay paraíso“ compartió con sus más de 17 millones de seguidores en la aplicación de la camarita una serie de fotografías en las que se deja ver con un crop top azul oscuro que sólo se sostenía con un cuello tipo collar y dejaba libre la zona de los hombros.

La actriz lució también unos pantalones negros con resorte en la cintura y dejó ver su abdomen plano con el sexy y elegante atuendo, el cual complementó con el cabello completamente recogido en una coleta y unos enormes y largos aretes en color dorado, que brillaban con los rayos del astro rey.

Carmen Villalobos, con un llamativo color rojo en los labios, parecía deleitarse con la luz del sol, aprovechando todos sus beneficios y deslumbrando a sus fieles admiradores, quienes se hicieron presentes en la publicación con numerosos comentarios y piropos hacia ella.

“¡Aprovechando este último rayito de sol de este maravilloso lunes que empezó muyyyyyy bien! Y besote gigante para ti, que decidiste que tu semana arrancara de la mejor manera“, escribió la esposa de Sebastián Caicedo en el post. La actriz también compartió una imagen de su look en sus historias, en las que mostró un poco más de su estilo.

“Bella”, “Dichoso el sol que te ilumina, mi amor”, “Divina”, “Estás más fuerte que la vacuna que me pusieron hoy”, “Bella, hermosa y espectacular”, “¡Qué ganas de poder verme así un lunes a estas horas!”, “ Amo como se te ve el solecito en la cara“, “La mejor de todas“, “Carmen Villalobos, me matas con tu belleza“, “Cuidado con los piratas, tesoro“, “¡Dios, ese rojo es espectacular, me encanta!“, fueron algunas de las impresiones que Cosecho la colombiana en redes.

Hace apenas unos días, Carmen Villalobos había enamorado con un entallado vestido negro de escote a los hombros con el que acudió a un programa de entrevistas, donde habló de sus experiencias en diferentes proyectos, aunque no reveló cuál será la próxima producción en la que trabaje.

