Con shortcito y botas de cuero, Maribel Guardia demuestra que la edad es sólo un número

La tarde de este viernes, la actriz Maribel Guardia volvió a hacer de las suyas demostrando que la edad es sólo un número tras posar con shortcito y botas de cuero que dejaron lucir sus piernas desde las escaleras de la puerta principal de su lujosa casa.

Muy coqueta, fue que Maribel Guardia posó acentuando su silueta con dicho outfit y su característica sonrisa así como su cabellera negra y larga, poniendo a suspirar a todos sus seguidores una vez más y antes de que termine el 2021.

Más empoderada que nunca lució Maribel Guardia, quien está en uno de los mejores momentos de su carrera tras protagonizar la obra de teatro "El Tenorio Cómico" que está de gira al interior de la República Mexicana y unirse de nuevo al elenco de la telenovela "Corona de Lágrimas, 10 Años Después" este 2021 que está siendo producida por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa.

"Todos somos aprendices de un arte del cual nunca nadie se convierte en un maestro… LA VIDA. #look @klaudethcollection", escribió la costarricense quien con orgullo presume sus 62 años de vida luego de aparecer vestida de uno de sus colores favoritos como es el azul rey que combinó con botas negras.

El outfit obedece a un jumpsuit en versión short que se complementa con un saco tipo blazer y que es colección de una de sus boutiques favoritas Klaudeth Collection. No obstante, Maribel Guardia a dejado boquiabierta y con el ojo cuadrado a sus millones de fans tras verle posar así de sexy de nuevo.

Y claro, los mensajes de admiración empezaron a llegar como por arte de magia; entre estos se lee: "Cuerpazo", "Que diosa", "Beautiful" (Hermosa), "Hermosísima y bellísima eres un ángel corazón".

Y es que, no hay nadie que se resista a escribir un comentario al verla posar tan juvenil y atreverse a seguirse viendo joven; por tanto, Maribel Guardia ha logrado incluso, arrancar algunos suspiros...

Al momento, la esposa de Marco Chacón, ha logrado cautivar alrededor de 35 mil seguidores como el actor Rafael del Villar y se pueden leer un total de 376 mensajes.

