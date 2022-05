Sin duda alguna, la modelo chilena que más alboroto ha causado en redes sociales es Daniella Chávez, quien demás se dio el lujo de posar de perfil con shortcito de mezclilla volado con la pompa al aire y top con escote ce corazón, lo que la hizo lucir como todo un bombón.

Daniella Chávez no es mucho de posar en lugares cerrados; más bien le gusta disfrutar del aire, del sol, de la luz del día, y por supuesto, de los paisajes que además, engalana con su innegable belleza e imagen impecable.

Y para empezar con el pie derecho otro fin de semana más que termina la noche de este domingo, la chilena que a sus 36 años sigue causando bajones de presión, a través de sus seis redes sociales; entre éstas Facebook, Instagram, Twitter y su Only Fans, volvió a cautivar a sus más de 15 millones de seguidores en su perfil de Instagram con un atrevido outfit y sobre todo por su despreocupación.

Un outfit muy fresco

Desde Miami, Florida, fue que Daniella Chávez lució la frescura y espontaneidad de la moda primaveral a través de este atuendo que dejó boquiabiertas y con el ojo más que cuadrado a sus followers a través de su perfil de Instagram. Pues además de sus fotos, la también ex conductora de Televisa Deportes escribió:

"Tasty breakfast 1, 2, 3 or 4?... [Sabroso desayuno 1, 2, 3 o 4?] @daniella_playboy", mientras dejó un flamingo (flamenco) colgado de su descripción, que como es costumbre, puso a decidir a los fans con qué foto se quedaban de las cuatro que conforman su publicación.

La firma de ropa Mai Indumentaria, le envió un "Wowwwww", mientras que el perfil de Di Mondo sólo dejó un quinteto de corazones blancos. Su amiga y también colega Catharina Javiera dijo: "Que hermosa amiga", a la que la chilena le respondió: "@catharinajaviera aww"...

"Beautiful woman" (Hermosa mujer), "Bonita" o "Todas, pero me quedo con la 4", fue otro de los comentarios, "Top profile" (La mejor foto), "A Beautiful person inside and out!!" (Hermosa persona por dentro y por fuera!!), "Yes l e,ke very much... huve wonderfull wee kend full of blessings sexy" (Si, mucho... huve maravilloso wee kend lleno de bendiciones sexy).

Al momento, Daniella Chávez ha recogido 71.739 corazones rojos y un total de 1,162 comentarios que denotan una total admiración por la chilena más vista en redes sociales.

