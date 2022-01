Con short que le queda chiquito, Ariadne Díaz deja ´picados' a fans con bailecito

Para nadie es secreto que la actriz mexicana, Ariadne Díaz es poseedora de una inigualable e indiscutible belleza, y es por ello que la famosa no tienen ningún inconveniente en presumir su silueta perfecta en coquetos looks, y está ocasión no fue la excepción ya que la famosa se mostró con short que le queda chiquito.

Pese a estar alejada un poco de Instagram, ahora Ariadne Díaz sorprendió a sus miles de seguidores de TikTok con tremendo bailecito a ritmo de Randy x Ape Drums - 23, mientras luce un atuendo transparente; un short cachetero y una blusa completamente tráslucida que deja ver sus sostén negro. Look que complementó con unos tacones, una coleta arriba y un cargado maquillaje.

"Enseñándome bailecitos este par @johan_acosta @soyalexvera", escribió la protagonista de telenovelas como Llena de Amor y la Doble vida de Esthela Carrillo junto a uno de los videos con los que deleitó a sus fieles admiradores y colegas del medio del espectáculo, quienes no tardaron en llenarla de halagos.

Y aunque Ariadne Díaz compartió cuatro videos en TikTok en donde sacó sus mejores pasos de baile, la estrella de la televisión dejó picados a sus fieles admiradores. "Bellisima como siempre!", "Hola Ari, eres un sol", "Diosa", "Buen bailecito los 4, amiga Ariadne", "Cuerpazo", "hermosura de mujer", "Estas guapísima @Ariadne Díaz", "La mujer más hermosa del universo", son algunos de los piropos que la estrella de televisión recibió.

La artista de 35 años es una de las celebridades más queridas de la industria del entretenimiento y es por ello, que cada que hace una publicación, ya sea en Instagram o TikTok, siempre se vuelve tendencia. Cabe mencionar que la esposa de Marcus Ornellas debutó en el mundo de las telenovelas cuando tenía 20 años.

Su primera oportunidad en este mundo tan complicado fue en la telenovela Muchachitas como tú, siendo una de las estrellas protagonistas y desde entonces se ganó el cariño del público, gracias a su talento frente a las cámaras y sin duda por su belleza.

Desde entonces Ariadne Díaz ha participado en diversos proyectos como La mujer del Vendaval, Al diablo con los guapos, Mañana es para siempre y La doble vida de Estela Carillo, La Malquerida y la novea Tenías que ser tú en el 2008, siendo esté su último proyecto en la televisión.

Recientemente dio a conocer que este 2022 retomaba su carrera como actriz en una serie, y aunque no dio muchos detalles confesó que el proyecto será al lado de José Eduardo Derbez.

