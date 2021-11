Con short cachetero, Chiquis Rivera presume lo que muchas carecen

Una vez más Janney Marín Rivera conocida como Chiquis Rivera desbordó sensualidad en las redes sociales al posar con un atrevido short cachetero, prenda con la que remarcó sus curvas y con la que demostró que tiene bastante de lo que muchas carecen.

Fue a través de sus redes sociales que la hija de Jenni Rivera volvió a elevar la temperatura de sus millones de seguidores al dejarse ver en una pose sugerente mientras modela un short cachetero con el que presumió su voluminosa retaguardia y dejó poco a la imaginación.

"Mi mamá dijo: "Una dama no es lo que usa, sino lo que sabe", fue le mensaje con el que Chiquis Rivera acompañó dicha imagen en la que posa de lado con el short cachetero de mezclilla y unas mallas de red, dejando claro que no tienes que ser una modelo de 90-60-90 para usar prendas como estás.

Como era de esperarse el atrevido look de Chiquis Rivera dividió opiniones en las redes sociales, mientras que a la famosa le llovieron las críticas, en está ocasión sobresalieron los comentarios positivos.

"Y la dieta de sus libros keto creo no le funcionaron, o a caso era puro negocio..", "Pedorrote", "Me encanta tu seguridad", "Eres tan hermosa", "Estás preciosa", "Mi dama divina", " La más preciosa", "Pinche hermosura que te cargas!", son algunos de los comentarios en la publicación de la famosa. La publicación en Instagram superó los 100 mil Me Gusta y recibió cientos de comentarios.

Cabe mencionar que el short cachetero formó parte de los looks que Chiquis Rivera utilizó en el videoclip de su más reciente tema Cualquiera, el cual grabó desde el desierto.

Recientemente la intéprete de Mi Problema se volvió tendencia tras su paso por la alfombra roja de los Premios de la Radio 2021 por usar un escotado vestido morado de manga larga, el cual resaltaba su cintura. Y aunque para muchos Chiquis Rivera lució mucho mejor que en otras alfombras, fue el conductor Daniel Bisogno quien se le fue a la yugular al asegurar que parecía inflable de fiesta de niños.

